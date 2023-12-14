مقال جديد: حث مستخدمي Samsung Mobile على تحديث الأمان

ملخص: تم تحذير مستخدمي الهواتف المحمولة من Samsung بشأن نقاط الضعف عالية المخاطر من قبل فريق الاستجابة لطوارئ الكمبيوتر في الهند (CERT-In). يمكن أن تسمح نقاط الضعف هذه للمهاجمين بتجاوز الإجراءات الأمنية، والوصول إلى المعلومات الحساسة، وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية على الأنظمة المستهدفة. تتأثر إصدارات Samsung Mobile Android 11 و12 و13 و14، مما يشكل تهديدًا لمجموعة واسعة من أجهزة Samsung. ولحماية هواتفهم، يُنصح المستخدمون بتطبيق التحديثات الأمنية، وتوخي الحذر أثناء استخدام الأجهزة المتأثرة، والحفاظ على تحديث التطبيقات، والحذر عند تثبيت التطبيقات من مصادر موثوقة، وتجنب النقر على الروابط الواردة من مرسلين غير معروفين.

يجب على مستخدمي الهاتف المحمول من Samsung أن يكونوا على دراية بالتحذير الصادر عن فريق الاستجابة لطوارئ الكمبيوتر في الهند (CERT-In) فيما يتعلق بنقاط الضعف عالية المخاطر. تتمتع هذه الثغرات الأمنية بالقدرة على تجاوز التدابير الأمنية، والوصول غير المصرح به إلى المعلومات الحساسة، وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية على الأنظمة المستهدفة. وقد سلط CERT-In الضوء على المشكلات الأمنية الهامة التي تؤثر على إصدارات Samsung Mobile Android 11 و12 و13 و14، وصنفها على أنها عالية المخاطر نظرًا لتأثيرها المحتمل وسهولة استغلالها.

تتنوع نقاط الضعف الموجودة في منتجات سامسونج وتؤثر على مكونات مختلفة لنظام سامسونج البيئي. التحكم غير الصحيح في الوصول إلى ميزات Knox، وخلل في تجاوز الأعداد الصحيحة في برنامج التعرف على الوجه، ومشكلات الترخيص في تطبيق AR Emoji، والمعالجة غير الصحيحة للأخطاء في برنامج أمان Knox، ونقاط ضعف متعددة لتلف الذاكرة في مكونات النظام المختلفة، والتحقق غير الصحيح من حجم البيانات في مكتبة softsimd، تعد إدخالات المستخدم التي لم يتم التحقق من صحتها في تطبيق Smart Clip واختطاف تفاعلات تطبيق معينة في جهات الاتصال من بين نقاط الضعف التي تم تحديدها.

يمكن أن يؤدي الاستغلال الناجح لهذه الثغرات الأمنية إلى عواقب وخيمة، مثل تشغيل تجاوز سعة الكومة وتجاوز سعة المخزن المؤقت القائم على المكدس، والوصول إلى رمز PIN لبطاقة SIM للجهاز، وإرسال عمليات البث بامتيازات مرتفعة، وقراءة بيانات وضع الحماية الخاصة بـ AR Emoji، وتجاوز قفل Knox Guard، والوصول إلى الملفات العشوائية. وتعريض المعلومات الحساسة للخطر وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية وتعريض النظام المستهدف للخطر.

وللتخفيف من المخاطر المرتبطة بنقاط الضعف هذه، ننصح مستخدمي هواتف سامسونج المحمولة بشدة باتخاذ العديد من الإجراءات. يجب على المستخدمين تطبيق التحديثات الأمنية التي تقدمها Samsung على الفور من خلال النصائح الأمنية الرسمية. سيؤدي التحقق بانتظام من التحديثات وتثبيتها إلى ضمان تطبيق أحدث تصحيحات الأمان. ويجب على المستخدمين أيضًا توخي الحذر أثناء استخدام الأجهزة المتأثرة، خاصة عند التفاعل مع مصادر غير موثوقة أو تطبيقات غير معروفة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحفاظ على تحديث جميع التطبيقات عن طريق التحقق من وجود تحديثات في متجر Google Play وتثبيت التطبيقات من مصادر موثوقة فقط يمكن أن يساعد في الحماية من الثغرات الأمنية. وأخيرًا، يجب على المستخدمين تجنب النقر على الروابط الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل الواردة من مرسلين غير معروفين لمنع الوقوع ضحية لمواقع التصيد الاحتيالي المصممة لسرقة المعلومات الشخصية.

من خلال اتباع هذه الإرشادات، يمكن لمستخدمي هواتف Samsung المحمولة ضمان أمان أجهزتهم وحمايتها، والحماية من التهديدات ونقاط الضعف المحتملة.