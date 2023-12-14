تم العثور على ثغرات أمنية جديدة في هواتف سامسونج المحمولة، ويتطلب الأمر تحديثًا أمنيًا عاجلاً

ملخص: أصدر فريق الاستجابة لطوارئ الكمبيوتر في الهند (CERT-In) التابع للحكومة الهندية تحذيرًا شديد الخطورة فيما يتعلق بنقاط الضعف المتعددة في هواتف Samsung المحمولة. تشكل نقاط الضعف هذه، التي تؤثر على إصدارات Android من 11 إلى 14، مخاطر أمنية كبيرة، ومن المحتمل أن تسمح للمهاجمين بتجاوز الإجراءات الأمنية، والوصول إلى المعلومات الحساسة، وتنفيذ تعليمات برمجية ضارة على الأجهزة المستهدفة.

حدد الباحثون في CERT-In نقاط ضعف متنوعة في منتجات Samsung، مما يؤثر على مكونات مختلفة من نظام Samsung البيئي. تتضمن هذه الثغرات الأمنية التحكم غير الصحيح في الوصول في ميزات Knox، وخلل في تجاوز الأعداد الصحيحة في برنامج التعرف على الوجه، ومشكلات الترخيص في تطبيق AR Emoji، والمعالجة غير الصحيحة للأخطاء في برنامج أمان Knox، وثغرات أمنية متعددة في تلف الذاكرة، والتحقق غير الصحيح من حجم البيانات، وإدخال المستخدم غير المعتمد، واختطاف تفاعلات التطبيق في جهات الاتصال.

يمكن أن يكون لاستغلال هذه الثغرات الأمنية عواقب وخيمة، مثل تشغيل تجاوز سعة الكومة وتجاوز سعة المخزن المؤقت القائم على المكدس، والوصول إلى رمز PIN لبطاقة SIM للجهاز، وإرسال عمليات البث بامتيازات مرتفعة، وقراءة بيانات وضع الحماية الخاصة بـ AR Emoji، وتجاوز قفل Knox Guard، والوصول إلى الملفات العشوائية، اختراق المعلومات الحساسة، وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية، وتعريض النظام المستهدف للخطر.

ولحماية أجهزتهم، يُنصح المستخدمون بشدة باتخاذ إجراءات فورية:

1. تطبيق التحديثات الأمنية: يجب على المستخدمين تثبيت التحديثات الأمنية التي تقدمها Samsung على الفور من خلال الاستشارات الأمنية الرسمية.

2. توخي الحذر: حتى يتم تطبيق التحديث، يجب على المستخدمين توخي الحذر عند استخدام الأجهزة المتضررة، خاصة عند التفاعل مع مصادر غير موثوقة أو تطبيقات غير معروفة.

3. حافظ على تحديث التطبيقات: قم بتحديث جميع التطبيقات بانتظام من متجر Google Play لضمان تطبيق أحدث تصحيحات الأمان.

4. تثبيت التطبيقات من مصادر موثوقة: قم فقط بتثبيت التطبيقات من مصادر موثوقة مثل متجر Google Play لتجنب تنزيل التطبيقات الضارة من مواقع الويب التابعة لجهات خارجية.

5. كن حذرًا من النقر على الروابط: تجنب النقر على الروابط الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل الواردة من مصادر غير معروفة لمنع الوقوع ضحية لهجمات التصيد الاحتيالي.

من الضروري لمستخدمي الهواتف المحمولة من سامسونج إعطاء الأولوية لأمن أجهزتهم من خلال تطبيق التدابير الموصى بها للتخفيف من المخاطر المرتبطة بنقاط الضعف هذه.