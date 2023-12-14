عنوان جديد: حث مستخدمي Samsung Mobile على تحديث برامج الأمان لتجنب الاستغلال

ملخص: أصدر فريق الاستجابة لطوارئ الكمبيوتر في الهند (CERT-In) التابع للحكومة الهندية تحذيرًا شديد الخطورة فيما يتعلق بنقاط الضعف المتعددة التي تؤثر على إصدارات Samsung Mobile Android من 11 إلى 14. من المحتمل أن تسمح نقاط الضعف هذه للمتسللين بتجاوز القيود الأمنية، والوصول إلى المعلومات الحساسة، وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية على الأنظمة المستهدفة. يوصي CERT-In مستخدمي الهواتف المحمولة من Samsung بتحديث برامج الأمان الخاصة بهم على الفور للتخفيف من المخاطر المرتبطة بنقاط الضعف هذه.

وفقًا لمذكرة الضعف التي أصدرتها CERT-In مؤخرًا، اكتشف الباحثون مشكلات أمنية حرجة في منتجات Samsung يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة إذا تم استغلالها. تنبع الثغرات الأمنية من عوامل مختلفة مثل التحكم غير المناسب في الوصول، والعيوب في برامج التعرف على الوجه، ومشكلات الترخيص في بعض التطبيقات، والتعامل غير الصحيح مع الأخطاء، ونقاط ضعف تلف الذاكرة، وأخطاء التحقق من حجم البيانات، وإدخال المستخدم غير المعتمد، واختطاف تفاعل التطبيق.

تشكل الثغرات الأمنية التي تم تحديدها تهديدات كبيرة، ومن المحتمل أن تمكن المهاجمين من تشغيل تجاوز سعة الكومة وتجاوز سعة المخزن المؤقت القائم على المكدس، والوصول إلى رمز PIN لبطاقة SIM للجهاز، وإرسال عمليات بث بامتيازات مرتفعة، واختراق بيانات وضع الحماية، وتجاوز قفل Knox Guard، والوصول إلى الملفات التعسفية، وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية. ، وتسوية الأنظمة المستهدفة. تؤثر هذه المجموعة الواسعة من الثغرات الأمنية على إصدارات Samsung Mobile Android 11 و12 و13 و14، مما يعرض العديد من أجهزة Samsung للخطر، بما في ذلك سلسلة Galaxy S23 وGalaxy Flip 5 وGalaxy Fold 5.

لحماية أجهزتهم، يُنصح مستخدمو هواتف Samsung المحمولة بشدة باتباع الإجراءات التالية:

1. تطبيق التحديثات الأمنية: قم بتثبيت التحديثات الأمنية المقدمة من Samsung على الفور من خلال الاستشارات الأمنية الرسمية الخاصة بها. تحقق من وجود تحديثات في إعدادات الجهاز وقم بتنزيلها وتثبيتها لضمان تطبيق أحدث تصحيحات الأمان.

2. توخي الحذر: حتى يتم تطبيق التحديث، يجب توخي الحذر أثناء استخدام الأجهزة المتضررة، خاصة عند التعامل مع مصادر غير موثوقة أو تطبيقات غير معروفة.

3. حافظ على تحديث التطبيقات: قم بتحديث جميع التطبيقات بانتظام، حيث يمكن أن تحتوي التطبيقات القديمة أيضًا على نقاط ضعف يمكن للمتسللين استغلالها. قم بزيارة متجر Google Play للتحقق من التحديثات وتثبيتها.

4. تثبيت التطبيقات من مصادر موثوقة: قم فقط بتنزيل التطبيقات وتثبيتها من مصادر موثوقة مثل متجر Google Play. تجنب مواقع الويب التابعة لجهات خارجية لأنها قد تستضيف تطبيقات ضارة.

5. احذر من التصيد الاحتيالي: لا تنقر على الروابط الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل الواردة من مرسلين غير معروفين، لأنها قد تؤدي إلى مواقع التصيد الاحتيالي المصممة لسرقة المعلومات الشخصية.

ومن خلال اتباع هذه الإجراءات الأمنية، يمكن لمستخدمي هواتف Samsung المحمولة تقليل مخاطر الاستغلال بشكل كبير من خلال نقاط الضعف هذه.