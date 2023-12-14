اكتشاف ثغرات أمنية جديدة في هواتف سامسونج المحمولة، وحث المستخدمين على اتخاذ الإجراءات اللازمة

يحذر تحذير أمني حديث صادر عن فريق الاستجابة لطوارئ الكمبيوتر في الهند (CERT-In) التابع للحكومة الهندية مستخدمي هواتف Samsung المحمولة من نقاط الضعف الحرجة التي تم تحديدها في العديد من إصدارات Samsung Mobile Android. يمكن أن تسمح نقاط الضعف هذه، المصنفة على أنها عالية المخاطر والمصنفة على أنها عالية بسبب تأثيرها المحتمل، للمهاجمين بتجاوز التدابير الأمنية، والوصول إلى المعلومات الحساسة، وحتى تنفيذ تعليمات برمجية ضارة على الأنظمة المستهدفة.

تؤثر الثغرات الأمنية التي حددها باحثو CERT-In على مكونات مختلفة في نظام Samsung البيئي. وهي تشمل مشكلات مثل التحكم غير الصحيح في الوصول في ميزات Knox، وخلل في تجاوز الأعداد الصحيحة في برنامج التعرف على الوجه، ومشكلات الترخيص في تطبيق AR Emoji، والمعالجة غير الصحيحة للأخطاء في برنامج أمان Knox، ونقاط ضعف تلف الذاكرة في مكونات النظام، والمزيد.

وقد يكون لاستغلال نقاط الضعف هذه عواقب وخيمة. من المحتمل أن يؤدي المهاجمون إلى تجاوز سعة الكومة وتجاوز سعة المخزن المؤقت القائم على المكدس، والوصول إلى المعلومات الحساسة، وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية، واختراق الأنظمة المستهدفة. وهذا يعرض مجموعة واسعة من أجهزة سامسونج، بما في ذلك سلسلة Galaxy S23 الشهيرة وGalaxy Flip 5 وGalaxy Fold 5 للخطر.

وللتخفيف من المخاطر المرتبطة بنقاط الضعف هذه، ينصح CERT-In مستخدمي هواتف Samsung المحمولة باتخاذ الإجراءات التالية:

1. تطبيق التحديثات الأمنية: يجب على المستخدمين تثبيت التحديثات الأمنية التي توفرها Samsung على الفور في النصائح الأمنية الرسمية الخاصة بهم. تحقق بانتظام من وجود تحديثات وقم بتثبيتها لضمان تطبيق أحدث تصحيحات الأمان.

2. توخي الحذر: حتى يتم تطبيق التحديث، يجب على المستخدمين توخي الحذر أثناء استخدام الأجهزة المتضررة، خاصة عند التفاعل مع مصادر غير موثوقة أو تطبيقات غير معروفة.

3. حافظ على تحديث التطبيقات: يمكن أن تحتوي التطبيقات القديمة أيضًا على ثغرات أمنية يمكن للمهاجمين استغلالها. تأكد من تحديث جميع التطبيقات باستمرار عن طريق التحقق من وجود تحديثات في متجر Google Play.

4. تثبيت التطبيقات من مصادر موثوقة: قم بتثبيت التطبيقات من مصادر موثوقة فقط، مثل متجر Google Play. تجنب تنزيل التطبيقات من مواقع الطرف الثالث، لأنها قد تكون ضارة.

5. كن حذرًا بشأن الروابط: لا تنقر على الروابط الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل الواردة من مرسلين غير معروفين، لأنها قد تؤدي إلى مواقع ويب تصيدية مصممة لسرقة المعلومات الشخصية.

ومن خلال اتباع هذه الاحتياطات، يمكن لمستخدمي هواتف Samsung المحمولة حماية أنفسهم من المخاطر المحتملة وضمان أمان أجهزتهم ومعلوماتهم الشخصية. كن يقظًا وأعط الأولوية للأمن السيبراني في العصر الرقمي.