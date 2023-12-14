تشكل الثغرات الأمنية الجديدة في هواتف سامسونج المحمولة تهديدًا أمنيًا خطيرًا

لفت تحذير حديث صادر عن فريق الاستجابة لطوارئ الكمبيوتر في الهند (CERT-In) الانتباه إلى سلسلة من الثغرات الأمنية الخطيرة في الإصدارات 11 و12 و13 و14 من Samsung Mobile Android. وتشكل هذه الثغرات الأمنية تهديدات كبيرة، مما يسمح للمهاجمين المحتملين لتجاوز الإجراءات الأمنية، والحصول على وصول غير مصرح به إلى المعلومات الحساسة، وتنفيذ تعليمات برمجية ضارة.

حدد الباحثون في CERT-In العديد من نقاط الضعف داخل المكونات المختلفة لنظام Samsung البيئي. إن نقاط الضعف هذه متنوعة في طبيعتها ويمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة إذا تم استغلالها بنجاح. تشمل بعض المخاطر إثارة تجاوز سعة الكومة وتجاوز سعة المخزن المؤقت القائم على المكدس، وتعريض رقم التعريف الشخصي لبطاقة SIM للجهاز للخطر، والحصول على امتياز الوصول إلى إمكانات البث، والوصول إلى بيانات وضع الحماية الخاصة بـ AR Emoji، وتجاوز قفل Knox Guard من خلال معالجة وقت النظام، واسترداد الملفات التعسفية، وتعريض المعلومات الحساسة للخطر. وتنفيذ التعليمات البرمجية التعسفية.

تشمل الأجهزة المعرضة للخطر مجموعة واسعة من منتجات سامسونج، بما في ذلك سلسلة Galaxy S23 وGalaxy Flip 5 وGalaxy Fold 5 والمزيد. للحماية من هذه الثغرات الأمنية، نحث مستخدمي هواتف سامسونج المحمولة بشدة على اتخاذ إجراءات فورية باتباع الخطوات التالية:

تطبيق التحديثات الأمنية: يجب على المستخدمين تثبيت التحديثات الأمنية التي تقدمها Samsung على الفور من خلال الاستشارة الأمنية الرسمية. إن التحقق بانتظام من التحديثات وتطبيقها يضمن وجود أحدث تصحيحات الأمان. للتحقق من وجود تحديثات، انتقل إلى الإعدادات > تحديث البرنامج > التنزيل والتثبيت.

توخي الحذر: حتى يتم تطبيق التحديث، يجب على المستخدمين توخي الحذر عند استخدام الأجهزة المتضررة، خاصة عند التفاعل مع مصادر غير موثوقة أو تطبيقات غير معروفة.

حافظ على تحديث التطبيقات: قد تحتوي التطبيقات القديمة على ثغرات أمنية يمكن للمهاجمين استغلالها. من الضروري الحفاظ على تحديث جميع التطبيقات من خلال زيارة متجر Google Play والتحقق من التحديثات بانتظام.

تثبيت التطبيقات من مصادر موثوقة: يجب على المستخدمين تثبيت التطبيقات من مصادر موثوقة فقط، مثل متجر Google Play. يؤدي تنزيل التطبيقات من مواقع ويب تابعة لجهات خارجية إلى زيادة خطر تثبيت البرامج الضارة.

احذر من النقر على الروابط: تجنب النقر على الروابط الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل الواردة من مرسلين لا تعرفهم. يمكن أن تؤدي هذه الروابط إلى مواقع التصيد الاحتيالي المصممة لاستخراج المعلومات الشخصية.

ومن خلال اتباع هذه الاحتياطات وتحديث أجهزتهم على الفور، يمكن لمستخدمي هواتف Samsung المحمولة التخفيف من المخاطر الأمنية التي تشكلها نقاط الضعف هذه. من الضروري إعطاء الأولوية لأمن الجهاز لحماية المعلومات الشخصية وضمان تجربة مستخدم آمنة.