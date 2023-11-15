مباراة الهند ضد نيوزيلندا للكريكيت تحطم الأرقام القياسية

حطمت مباراة الكريكيت التاريخية بين الهند ونيوزيلندا جميع الأرقام القياسية السابقة لبث الفيديو حسب الطلب. شاهد أكثر من 47 مليون مشاهد المباراة في وقت واحد على منصة ديزني Hotstar، مما يجعلها أكبر عدد من المشاهدين المتزامنين تم تسجيله على الإطلاق.

تجاوز هذا الإنجاز الرقم القياسي السابق الذي سجلته Hotstar نفسها في وقت سابق من هذا الشهر، عندما قام 44 مليون مشاهد ببث المحتوى في وقت واحد. فيما يتعلق بالمشاهدين المتزامنين، تتفوق Hotstar الآن بشكل كبير على منافستها JioCinema، والتي بلغت ذروتها عند 32 مليون مشاهد في وقت سابق من هذا العام.

لا يمكن التقليل من أهمية هذا الإنجاز بالنسبة لـ Hotstar. ومع استمرار ديزني في بث مباريات الكريكيت في كأس العالم للمحكمة الجنائية الدولية دون أي تكلفة على مشاهدي الهاتف المحمول الهنود، فإنها تواجه أيضًا مشكلة فقدان المشتركين الرقميين في الهند وتقوم بتقييم مستقبل عملياتها المحلية.

وتأتي هذه التطورات وسط جهود ديزني للتنافس مع شركة Viacom18، التي يدعمها رجل الأعمال موكيش أمباني. يحمل السوق الهندي، بتعداده السكاني الهائل، إمكانات كبيرة لشركة ديزني، على الرغم من التحديات التي تواجهها في الحفاظ على قاعدة المشتركين الرقميين.

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، بوب إيجر، عن رغبة الشركة في البقاء في السوق الهندية، مشيرًا إلى أنهم يستكشفون خياراتهم بنشاط. على الرغم من خسارة أكثر من 23 مليون مشترك في العام الماضي، تظل Hotstar لاعبًا رئيسيًا في صناعة البث المباشر الهندية.

بينما تتصارع منصات البث من أجل الهيمنة في هذا السوق سريع النمو، أظهرت مباراة الكريكيت بين الهند ونيوزيلندا بلا شك قوة ومدى وصول بث الفيديو عند الطلب. لم يقتصر الأمر على تحطيم الأرقام القياسية فحسب، بل سلط الضوء أيضًا على الشعبية المتزايدة لاستهلاك المحتوى عبر الإنترنت بين المشاهدين الهنود.

أسئلة وأجوبة

ما هي مباراة الكريكيت التي حطمت الأرقام القياسية بين الهند ونيوزيلندا؟

تشير مباراة الكريكيت التي حطمت الأرقام القياسية بين الهند ونيوزيلندا إلى مباراة خروج المغلوب الحاسمة التي اجتذبت أكثر من 47 مليون مشاهد متزامن على منصة ديزني Hotstar، محطمة الرقم القياسي السابق للبث المباشر.

كيف تمت مقارنة نسبة مشاهدة Hotstar مع منافستها JioCinema؟

تجاوزت نسبة مشاهدة Hotstar بكثير منافستها JioCinema، التي بلغت ذروتها عند 32 مليون مشاهد في وقت سابق من هذا العام. يعزز هذا الإنجاز مكانة Hotstar كمنصة رائدة لبث الفيديو حسب الطلب في الهند.

ما هي التحديات التي تواجهها ديزني في صناعة البث المباشر في الهند؟

تتعامل شركة ديزني مع فقدان المشتركين الرقميين في الهند وتقوم بتقييم مستقبل عملياتها المحلية. وعلى الرغم من هذه التحديات، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة ديزني عن التزامه بالبقاء في الهند واستكشاف الفرص في هذا السوق المربح.