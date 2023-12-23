يواجه سوق العقارات في الولايات المتحدة صعوبات مع بقاء أصحاب المنازل في أماكنهم وبقاء تكاليف الإسكان مرتفعة

يعاني عدد كبير من وكلاء العقارات في الولايات المتحدة من صعوبة دفع إيجار مساحات مكاتبهم، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن Alignable. ووجدت الدراسة أن 45% من وكلاء العقارات الذين يمتلكون شركاتهم واجهوا صعوبة في سداد دفعات الإيجار في نوفمبر، بزيادة قدرها 5% عن الشهر السابق وزيادة بنسبة 10% عن سبتمبر.

الوضع الحالي لسوق الإسكان يجعل من الصعب بشكل متزايد على وكلاء العقارات أن يزدهروا. يتردد أصحاب المنازل في بيع عقاراتهم بسبب ارتفاع تكاليف السكن، مما أدى إلى ضيق المخزون وانخفاض مبيعات المنازل. في الواقع، انخفضت مبيعات المنازل المعلقة بنسبة 1.5% في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر و8.5% عن العام السابق، وهو أدنى رقم منذ أن بدأت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين في تتبع هذه الإحصائية.

يعتقد كوري بور، نائب الرئيس الأول لشركة TTR Sotheby's International Realty، أن إجراءات الاحتياطي الفيدرالي كان لها تأثير كبير على سوق الإسكان. وأدت الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري، مما أدى إلى تثبيط المشترين المحتملين وتسبب في انخفاض مبيعات المنازل. ويصف بور الوضع بأنه "تشوهات لا تصدق في سوقنا".

تعتبر ظروف السوق هذه صعبة بشكل خاص بالنسبة لشركات الوساطة الصغيرة التي تتمتع بحصة سوقية أقل وأصول أقل للتغلب على العاصفة. ويتوقع بور أنه مع استمرار السوق في الانكماش، سينخفض ​​عدد وكلاء العقارات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. في الواقع، غادر أكثر من 60,000 ألف وكيل الصناعة في الأشهر الستة التي سبقت شهر مايو.

ومع ذلك، قد يكون هناك بعض الأمل في الأفق. وقد بدأت معدلات الرهن العقاري في الانخفاض تدريجيا، وإذا استمرت في ذلك، يتوقع بور ارتفاعها في الربيع. بالإضافة إلى ذلك، يشير بعض الخبراء إلى أن دورة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تقترب من نهايتها، وربما يكون هناك تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024. ومن المحتمل أن يؤدي هذا إلى انخفاض أسعار الرهن العقاري بشكل أكبر وتوفير الراحة لسوق الإسكان المتعثر.

بشكل عام، يمثل الوضع الحالي لسوق العقارات في الولايات المتحدة تحديًا لوكلاء العقارات وأصحاب المنازل على حدٍ سواء. يتسبب تأثير ارتفاع تكاليف الإسكان ونقص المخزون في تباطؤ مبيعات المنازل ويجعل من الصعب على الوكلاء الحفاظ على أعمالهم. ومع ذلك، هناك تفاؤل بالتحسن في السنوات المقبلة إذا استمرت معدلات الرهن العقاري في الانخفاض واستقر السوق.