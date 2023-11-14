رؤى جديدة حول الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي: فهم خطر الذوبان

سلطت الأبحاث الحديثة الضوء على الذوبان الحتمي للغطاء الجليدي في غرب القطب الجنوبي نتيجة لارتفاع درجة حرارة المحيط الجنوبي، بغض النظر عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المستقبل. ومع احتمال رفع مستوى سطح البحر بمقدار 5 أمتار في حالة ذوبانه بالكامل، فمن المهم فهم مدى وسرعة هذا الارتفاع الوشيك في مستوى سطح البحر. وفي مشروع دولي رائد يعرف باسم SWAIS2C، يقوم العلماء بالحفر في الرواسب تحت الجليد للحصول على معلومات قيمة عن المنطقة.

أحد الأسئلة الرئيسية التي يسعى الباحثون للإجابة عليها هو متى وتحت أي ظروف مناخية سوف تتفكك الأرفف الجليدية العائمة الكبيرة المحيطة بالغطاء الجليدي. تعمل هذه الأرفف الجليدية كمثبتات مهمة، حيث تمنع الجليد الداخلي من الانهيار. وللكشف عن الإجابات، سيقوم العلماء بفحص الرواسب التي ترسبت خلال الفترات الماضية من المناخ الأكثر دفئا، والتي توفر بيانات بيئية قيمة لم يكن من الممكن الوصول إليها في السابق.

يؤكد ريتشارد ليفي، كبير العلماء المشارك في SWAIS2C، على المعرفة المحدودة حول الأرض الواقعة تحت الغطاء الجليدي في غرب القطب الجنوبي مقارنة بالصخور وتكوين القمر. حاليًا، تم الحصول على 13 عينة جيولوجية فقط من تحت الجليد في غرب القارة القطبية الجنوبية. ومن خلال الجمع بين هذه العينات والنماذج العددية للغطاء الجليدي والمحيطات المحيطة والأرض تحتها، يهدف الباحثون إلى فهم الآليات والعتبات الأساسية التي تؤدي إلى انهيار الجليد أو استقراره.

ومن المقرر أن تبدأ العمليات الميدانية في نوفمبر 2023، مع توجه فريق من الحفارين والمهندسين والباحثين إلى الحافة الجنوبية الشرقية لجرف روس الجليدي. وباستخدام مثقاب الماء الساخن المصمم خصيصًا، سوف يحفرون مسافة 200 متر تحت قاع البحر لاستعادة سجل جيولوجي يعكس الظروف البيئية الماضية. يتضمن المشروع تعاونًا بين أكثر من 120 فردًا من أكثر من 35 منظمة بحثية دولية.

يجمع هذا المسعى الطموح علماء من مختلف البلدان بما في ذلك نيوزيلندا والولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا وإيطاليا واليابان وإسبانيا وجمهورية كوريا وهولندا والمملكة المتحدة. يضم الفريق خبراء في علم الجليد ورواسب المحيطات والكيمياء الجيولوجية الذين سيساهمون في الفهم الشامل للغطاء الجليدي في غرب القطب الجنوبي.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو SWAIS2C؟

ج: SWAIS2C يرمز إلى حساسية الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي لدرجتين مئويتين من الاحترار. وهو مشروع دولي يهدف إلى دراسة تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري على الغطاء الجليدي.

س: إلى أي مدى يمكن أن ترفع الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي من مستوى سطح البحر إذا ذابت بالكامل؟

ج: لدى الطبقة الجليدية في غرب القارة القطبية الجنوبية القدرة على رفع مستوى سطح البحر بمقدار 5 أمتار إذا ذابت بالكامل.

س: ما هو دور الرفوف الجليدية في استقرار الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي؟

ج: تعمل الرفوف الجليدية بمثابة دعامات، حيث توفر الاستقرار وتمنع انهيار الجليد الداخلي.