قرار دونالد ترامب المفاجئ: رفض الإدلاء بشهادته في محاكمة الاحتيال

في تحول مفاجئ للأحداث، أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب يوم الأحد أنه لن يشهد في محاكمة الاحتيال المدني البالغة 250 مليون دولار ضده وضد شركته. لجأ ترامب إلى منصته للتواصل الاجتماعي، Truth Social، للإعلان عن ذلك، مشيرًا إلى أنه شهد بالفعل على كل شيء وليس لديه ما يضيفه. ووصف ترامب المحاكمة بأنها "مطاردة ساحرات" وتدخل حملة بايدن المزعوم في الانتخابات. وكانت المحاكمة، التي استمرت شهرين ودخلت أسبوعها الأخير من الشهادة، قد حددت ترامب كأحد شهود الدفاع النهائيين.

كان قرار ترامب بعدم الإدلاء بشهادته غير متوقع، حيث كان من المتوقع أن يدحض ادعاءات المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس بأنه بالغ في تقدير قيمة ممتلكاته وصافي ثروته من أجل الحصول على قروض مواتية. وخلال شهادته السابقة، شن ترامب هجمات على جيمس والقاضي الذي يتولى القضية آرثر إنجورون.

وذكر جيمس، الذي لم يتأثر بتغير موقف ترامب، أن المحاكمة أثبتت بالفعل أن ترامب ارتكب عمليات احتيال مالي وأثري نفسه وعائلته بشكل غير عادل. وكان نجل ترامب، إريك ترامب، قد وافق في البداية أيضًا على الإدلاء بشهادته لكنه تراجع لاحقًا، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سبب لإضاعة الوقت في تكرار شهادته السابقة.

وانتقد محامي ترامب، كريس كيس، القاضي لفرضه أمر حظر نشر غير دستوري وتجاهل شهادة ترامب وشهود الدفاع. جادل كيسي بأنه لا يوجد سبب وجيه يدعو ترامب للإدلاء بشهادته أكثر، حيث أثبت الدفاع بالفعل أنه لم يكن هناك أي تقصير أو ضحايا أو احتيال في القضية.

وجاء القرار بعدم الإدلاء بشهادته بعد أن شهد خبير محاسبي عينه الدفاع بعدم وجود أي دليل على وجود تزوير في البيانات المالية التي طعن فيها النائب العام. وذكر الخبير إيلي بارتوف، أستاذ المحاسبة في جامعة نيويورك، أنه لا يوجد دليل على الاحتيال المحاسبي وأن التباين في التقييمات يرجع إلى تعريفات ذاتية للقيمة.

ومن المتوقع أن تنتهي المحاكمة قريبًا، حيث من المتوقع أن يقدم الجانبان مستندات إلى القاضي توضح سبب اعتقادهما أنهما أثبتا قضيتهما. ومن المقرر عقد المرافعات الختامية في 11 يناير، وبعد ذلك سيتخذ القاضي قراره.