ربما يكون إطلاق الطاقة الهائل من المجرة البعيدة قد أدى إلى ولادة الأرض والنظام الشمسي

منذ ملايين السنين، في مجرة ​​بعيدة، وقع حدث رائع - إطلاق طاقة هائلة من شأنه أن يشكل في النهاية مصير كوكبنا، الأرض. يُعتقد أن هذه الظاهرة المذهلة، التي يُقدر أنها حدثت منذ حوالي ثمانية مليارات سنة، هي الحافز وراء خلق الشمس والأرض والنظام الشمسي بأكمله، والذي جاء إلى الوجود بعد حوالي 4.5 مليار سنة.

على الرغم من أن أصول وجودنا قد تبدو بعيدة كل البعد عن هذا الحدث الكوني البعيد، إلا أن الارتباط يكمن في انتشار نبضة قوية من الطاقة الراديوية. تم اكتشاف بقايا الشيخوخة من نبضة الطاقة هذه، التي تدوم ميلي ثانية واحدة فقط، بواسطة التلسكوب الراديوي الأسترالي Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP). يعمل ASKAP، وهو نموذج أولي لمصفوفة الكيلومتر المربع (SKA) - الذي يهدف إلى أن يكون أكبر تلسكوب راديوي في العالم - على تعزيز الأبحاث الرائدة بالتعاون مع دول مثل أستراليا وكندا.

تمت ملاحظة ودراسة هذه النبضات المراوغة والعابرة، والتي تُعرف الآن باسم "الانفجارات الراديوية السريعة"، لعدة سنوات. ومن خلال استخدام التلسكوبات الراديوية مثل ASKAP والتلسكوب الراديوي CHIME في نصف الكرة الشمالي، حقق علماء الفلك تقدمًا كبيرًا في فهمهم لهذه الظواهر غير العادية.

ويعتبر الاكتشاف الأخير استثنائيا بشكل خاص، حيث أن هذا الاندفاع الراديوي السريع هو الأكثر كثافة والأبعد الذي تم رصده حتى الآن. إن اكتشافه المذهل بعد السفر لمسافة لا يمكن تصورها تبلغ ثمانية مليارات سنة ضوئية يدل على القوة التي لا يمكن تصورها للانبعاث الأصلي. للسفر مثل هذه المسافة الهائلة مع الحفاظ على إمكانية اكتشافها، يجب أن يكون مصدر نبض الراديو هذا قد أطلق انفجارًا قويًا بشكل لا يصدق من الطاقة.

وقد دفعت خصائص هذا الانفجار الراديوي العلماء إلى الاعتقاد بأن الأصل الأكثر منطقية هو النجم المغناطيسي. تمتلك هذه النجوم النيوترونية المدمجة بشكل استثنائي مجالات مغناطيسية قوية للغاية قادرة على إنتاج إطلاقات طاقة على نطاق لا يمكن تصوره. عندما تدور هذه النجوم المغناطيسية، تصبح مجالاتها المغناطيسية مضغوطة بشكل متزايد وتنتهي، وتخزن كميات هائلة من الطاقة، قبل أن تصل في النهاية إلى نقطة الانهيار. وعلى غرار الشريط المطاطي الممتد، تنقطع المجالات المغناطيسية المشوهة، مما يولد نبضات طاقة مكثفة بشكل مدهش يمكن اكتشافها على بعد مليارات السنين الضوئية.

يقدم هذا الارتباط الاستثنائي بين حدث وقع قبل ثمانية مليارات سنة وولادة كوكبنا منظورًا رائعًا حول الترابط بين الكون. إنه بمثابة تذكير مؤثر بأننا جزء من نسيج كوني كبير تشكله قوى وأحداث غير عادية أكثر بكثير مما يمكننا فهمه.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو انفجار الراديو السريع؟

ج: الانفجارات الراديوية السريعة هي انفجارات قوية وقصيرة العمر من الطاقة الراديوية يتم اكتشافها من مصادر بعيدة في الكون.

س: ما هو التلسكوب الراديوي ASKAP؟

ج: إن مصفوفة الكيلومتر المربع الأسترالية باثفايندر (ASKAP) هي نموذج أولي لتلسكوب راديوي يمثل جزءًا من جهد دولي لبناء مصفوفة الكيلومتر المربع (SKA)، أكبر تلسكوب راديوي في العالم.

س: ما هو النجم المغناطيسي؟

ج: النجم المغناطيسي هو نوع من النجوم النيوترونية ذات مجالات مغناطيسية قوية للغاية، قادرة على توليد إطلاقات هائلة من الطاقة.

س: كيف تنتج النجوم المغناطيسية إطلاقات الطاقة؟

ج: تخزن النجوم المغناطيسية كميات هائلة من الطاقة في مجالاتها المغناطيسية شديدة التوتر والمشوهة. في نهاية المطاف، تنقطع هذه المجالات المغناطيسية، وتطلق نبضات مكثفة من الطاقة يمكن اكتشافها من مسافات هائلة.

س: ما علاقة اكتشاف هذا الانفجار الراديوي السريع بخلق الأرض؟

ج: يُعتقد أن إطلاق الطاقة الهائل من مجرة ​​بعيدة منذ حوالي ثمانية مليارات سنة قد لعب دورًا في التكوين النهائي للأرض والشمس والنظام الشمسي بأكمله بعد مليارات السنين.