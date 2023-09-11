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الآثار الإيجابية لللطف على الدماغ

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 11، 2023
الآثار الإيجابية لللطف على الدماغ

اللطف فضيلة لها آثار إيجابية عديدة على الدماغ. فهو لا يفيد الآخرين فحسب، بل يفيد أنفسنا أيضًا. عندما نظهر اللطف والرحمة والوداعة والتعاطف تجاه الآخرين وأنفسنا، فإننا نشهد تحولًا في منظورنا تجاه الحياة.

لقد ثبت علميًا أن أعمال اللطف لها تأثير إيجابي على مزاجنا ورفاهيتنا بشكل عام. عندما نكون طيبين مع الآخرين، فإن ذلك يحفز الأنظمة العصبية المختلفة في دماغنا. ينشط هذا التحفيز أجزاء من نظام المكافأة في الدماغ، مما يمنحنا إحساسًا بتلقي شيء ما في المقابل. إنها تجربة مفيدة للطرفين.

إحدى الطرق التي يؤثر بها اللطف على دماغنا هي إطلاق الأوكسيتوسين. هذا الهرمون مسؤول عن تحسين مزاجنا ويجعلنا نشعر بمزيد من الارتباط بالحياة. من خلال كوننا طيبين، فإننا لا نحسن رفاهية الآخرين فحسب، بل نعزز أيضًا سعادتنا.

يتم إطلاق الدوبامين، وهو ناقل عصبي آخر، عندما ننخرط في أعمال اللطف. وهذا يمنحنا شعورًا بالمكافأة والسعادة من خلال جعل الآخرين يشعرون بالرضا. إنها دورة تعزيز إيجابية تشجعنا على الاستمرار في التصرف بلطف.

عندما يتم إطلاق السيروتونين من خلال أعمال اللطف، فإنه يساهم في الشعور بالإنجاز. وهذا يحسن احترامنا لذاتنا والثقة بالنفس. اللطف يساعدنا على إدراك أننا قمنا بشيء لطيف ومؤثر.

أعمال اللطف لها أيضًا تأثير فسيولوجي على أجسادنا. من خلال تقليل مستويات الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، يساعد اللطف على تخفيف أعراض التوتر. إنه يعزز الشعور بالهدوء والرفاهية.

وأخيرًا، تؤدي أعمال اللطف إلى إطلاق مادة الإندورفين، وهي مسكنات طبيعية للألم. من خلال إظهار اللطف، فإننا لا نساعد الآخرين على الشعور بالتحسن فحسب، بل نخفف أيضًا من آلامنا الجسدية.

في الختام، ممارسة اللطف لها آثار إيجابية عديدة على الدماغ. من تحسين مزاجنا وتخفيف التوتر إلى تعزيز احترام الذات وتعزيز الرفاهية، فإن أعمال اللطف تفيد كل من المانح والمتلقي. إنها طريقة بسيطة لكنها قوية لإحداث تغيير إيجابي في العالم.

مصادر:
- (المقالة المصدر)
-المعالجة هيلين ماري

By مامفو بريشيا

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