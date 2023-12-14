حلم عشاق لعبة Roller Coaster أصبح حقيقة في منتجع ديزني لاند

روس البالغ من العمر 11 عامًا، وهو من المعجبين المتفانين بالأفعوانيات ومتلقي أمنيات، حقق حلمه مؤخرًا في منتجع ديزني لاند. بالتعاون مع Make-A-Wish، صممت Disney Imagineers تجربة فريدة من نوعها لروس وعائلته. بدأ اليوم بجولة حصرية في حرم Imagineering، حيث أتيحت لروس الفرصة لمشاهدة سحر تصميم الأفعوانية خلف الكواليس.

تتمتع Disney وMake-A-Wish بشراكة طويلة الأمد، حيث تحقق أكثر من 150,000 أمنية. بيلا، وهي متلقية أمنيات العام الماضي، أتيحت لها أيضًا فرصة مقابلة أحد المتخيلين. تعد جولة Walt Disney Imagineering امتيازًا نادرًا مخصصًا لقلة مختارة، وكان روس محظوظًا بدخوله إلى المكان الذي تصوره والت ديزني نفسه كمركز للعلوم والإبداع.

قبل المتخيلون، بما في ذلك مصمم الإنتاج الرئيسي ريك تورنر، التحدي المتمثل في التخطيط لرحلة "مثالية عمليًا" لروس. أعرب المدير الإبداعي تريسي نوس عن إعجابه بمعرفة روس وشغفه بالأفعوانيات، مشيرًا إلى أنه ربما يعرف عنها أكثر مما تعرفها.

خلال جولة الحرم الجامعي، استكشف روس كل جانب من جوانب بناء الأفعوانية، بدءًا من أفكار السماء الزرقاء وحتى تجربة ركوبها المبهجة. سلط مارك ميسكو، المدير التنفيذي لاستوديو هندسة الركوب، الضوء على كيفية عرض عمليات المحاكاة وكشف لروس عن عملية التصميم الدقيقة.

أصبحت السفينة الدوارة المفضلة لدى روس، إنكريديكوستر في ديزني كاليفورنيا أدفينتشر بارك، أبرز ما في زيارته. على الرغم من عدم زيارته لمنتجع ديزني لاند مطلقًا، كان لدى روس ارتباط عميق بهذه السفينة تحديدًا. تريسي، المديرة الإبداعية لشركة إنكريديكوستر والتي نجت من مرض السرطان، رافقت روس في الرحلة لضمان حصوله على تجربة ممتعة وخالية من الهموم.

تشعر شركة ديزني بالفخر لكونها أكبر جهة مانحة لرغبات Make-A-Wish، كما أن تحقيق أمنية طفل في تجربة التخيل أمر نادر وغير عادي. وشدد تريسي على متعة كونك جزءًا من عملية صنع الذاكرة ومشاهدة السعادة على وجه شخص ما.

يمتد الامتنان الصادق إلى ريك تورنر، ومارك ميسكو، وتريسي نوس، وستيف روتش، وجميع المتخيلين المشاركين، حيث لم يحققوا رغبة روس فحسب، بل ألهموا أيضًا جيلًا جديدًا من الحالمين الذين سيواصلون المضي قدمًا بالسحر.