الرغبة الفريدة لأستاذ متقاعد: إرسال الحمض النووي الخاص به إلى القمر للاستنساخ

أستاذ فيزياء متقاعد من الغرب الأوسط لديه أمنية نهائية غير عادية وهي خارج هذا العالم. يخطط كين أوم، 86 عامًا، من بازار بولاية كانساس، لإرسال الحمض النووي الخاص به إلى القطب الجنوبي للقمر عند وفاته. الدافع وراء هذه الرغبة غير التقليدية هو إمكانية استخدام الحمض النووي الخاص به للاستنساخ في المستقبل، مما قد يؤدي إلى عرض النسخة المتماثلة منه في حديقة حيوانات بين المجرات كعينة بشرية.

على الرغم من أنه قد يبدو وكأنه مشهد من فيلم خيال علمي، إلا أن أوم يؤمن إيمانًا راسخًا بالإمكانيات التي لا نهاية لها والتي يمكن أن تجلبها مساهمته بعد وفاته. وبينما يعترف بعدم اليقين بشأن تحول حلمه إلى حقيقة، فإنه يجد الإلهام في فكرة أن الأجيال القادمة قد تنظر إلى القمر وتدرك أن حمضه النووي موجود هناك.

ولتحقيق رغبته الفريدة، يلجأ أوم إلى شركة Celestis، وهي شركة متخصصة في إرسال الرفات والرماد الأرضي على متن رحلات صاروخية إلى الفضاء. تبدأ تكلفة مثل هذه الرحلة إلى سطح القمر أو الفضاء السحيق بمبلغ 13,000 دولار، وهو ما قد يبدو باهظًا مقارنة بمتوسط ​​تكلفة الجنازة في نيويورك والذي يبلغ حوالي 10,000 دولار. ومع ذلك، بالنسبة لأوم والعديد من الأفراد الآخرين، فإن فرصة الحصول على دفن في الفضاء هي شهادة على حبهم للكون ورغبتهم في وداع عالم آخر.

أوم ليس وحده في تطلعاته إلى توديع سماوي. لقد تبنى رواد الفضاء والمدنيون وحتى لاعبي البيسبول المحترفون فكرة الرحلة الأخيرة إلى الفضاء مع سيليستيس. وأطلقت الشركة، التي تأسست عام 1994، بنجاح 17 رحلة فضائية "تذكارية" وتستعد لمهمتها القمرية التالية عشية عيد الميلاد.

في حين أن الحمض النووي الخاص بأوم قد لا يتم استنساخه بواسطة الكائنات الفضائية في أي وقت قريب، إلا أن رغبته غير العادية تتحدىنا للنظر في حدود العلم غير المستكشفة والإمكانيات التي تكمن وراء عالمنا الأرضي.

الأسئلة المتكررة

ما هو سيليستيس؟

Celestis هي شركة متخصصة في إطلاق البقايا والرماد الأرضي إلى الفضاء. أنشئت في عام 1994، وقد سهلت العديد من الرحلات الفضائية التذكارية.

ما هي تكلفة الدفن على سطح القمر أو في الفضاء السحيق مع سيليستيس؟

تكلفة مثل هذا الدفن تبدأ من 13,000 دولار.

هل أعرب أي شخص آخر عن اهتمامه بالدفن في الفضاء؟

نعم، لقد أعرب رواد الفضاء والمدنيون ولاعبو البيسبول المحترفون أيضًا عن رغبتهم في توديع سماوي مع سيليستيس.

هل هناك أي أساس علمي لاستنساخ الحمض النووي من القمر؟

في حين أن مفهوم استنساخ الحمض النووي من القمر لا يزال مجرد تخمين، إلا أن حلم التقدم العلمي في هذا المجال لا يزال يأسر خيال بعض الأفراد.