مقالة جديدة: علامات قد يحتاج طفلك إلى نظارات: رؤى من خبير العناية بالعيون

كآباء، قد نفترض أن أطفالنا يتمتعون برؤية مثالية إذا لم تظهر عليهم أي علامات واضحة لمشكلة في الرؤية. ومع ذلك، وفقا لطبيب العيون جايلز إدموندز، فإن هذا الافتراض لا يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة. تعتبر فحوصات العين المنتظمة للأطفال في سن مبكرة أمرًا بالغ الأهمية لنموهم ورفاههم بشكل عام. علاوة على ذلك، أظهرت الدراسات التي أجرتها شركة Specsavers لبيع النظارات بالتجزئة في المملكة المتحدة أن 35% من الآباء يشعرون بالقلق من أن أطفالهم يحاولون إخفاء مشاكل تتعلق ببصرهم.

قام إدموندز بتجميع قائمة من ثماني علامات خفية يمكن أن تشير إلى أن طفلك قد يحتاج إلى نظارات، مما يساعدك على التعرف على هذه القرائن واتخاذ الإجراء المناسب. وتشمل هذه العلامات فرك العين، صعوبة القراءة، إجهاد العين، الصداع، الجلوس بالقرب من التلفزيون، إمالة الرأس، الجلوس في الصف الأمامي، وإغلاق عين واحدة.

فرك العين، على سبيل المثال، قد يشير إلى عيون متعبة وإجهاد العين بسبب مشكلة في الرؤية غير مصححة. إذا كان طفلك يقرأ أقل من المستوى المتوقع أو يستخدم حيلًا مثل تكرار السطور أو فقدان مكانه أو استخدام الإصبع لتوجيه عينيه، فقد يكون ذلك علامة على مشاكل الرؤية المختلفة. إن إجهاد العينين، وإمساك الأشياء قريبة جدًا أو بعيدة جدًا، والشعور بالمزيد من الصداع أثناء القراءة هي علامات إضافية يجب الانتباه إليها. قد يشير الجلوس بالقرب من التلفزيون إلى أن طفلك يعاني من صعوبة في رؤية التفاصيل، في حين أن إمالة الرأس المستمرة أثناء القراءة قد تشير أيضًا إلى مشاكل في الرؤية الخفية. قد يكون الجلوس في مقدمة الفصل وإغلاق عين واحدة بشكل متكرر أثناء المهام من الطرق التي يعوض بها طفلك مشكلة الرؤية غير المصححة.

من المهم ملاحظة هذه العلامات لأن التدخل المبكر يمكن أن يمنع تفاقم مشاكل الرؤية ويساعد في علاجها بشكل أكثر فعالية. لا تقوم اختبارات العين المنتظمة بفحص الرؤية فحسب، بل يمكنها أيضًا الكشف عن الحالات الصحية الأساسية التي قد تمر دون أن يلاحظها أحد.

لا تدع بصر طفلك يمر دون أن يلاحظه أحد. انتبه لهذه العلامات الدقيقة وفكر في جدولة فحص العين إذا لاحظت أيًا منها. يمكن أن تؤثر العناية ببصر طفلك بشكل كبير على تعليمه وحياته الاجتماعية ورفاهيته بشكل عام.

أسئلة وأجوبة

1. متى يجب تحديد موعد لفحص عين طفلي؟

يوصى بتحديد موعد لفحوصات العين المنتظمة لطفلك منذ سن مبكرة لضمان تطور الرؤية بشكل سليم والكشف عن أي مشاكل محتملة.

2. هل يمكن لفحوصات العين الكشف عن حالات صحية أخرى غير مشاكل الرؤية؟

نعم، يمكن أن تساعد فحوصات العين أيضًا في الكشف عن الحالات الصحية الأساسية التي قد لا تكون ذات صلة بالرؤية، مما يؤكد أهمية إجراء فحوصات منتظمة.

3. هل هذه العلامات هي المؤشرات القاطعة على أن طفلي يحتاج إلى نظارات؟

في حين أن هذه العلامات قد تشير إلى الحاجة المحتملة للنظارات، فمن المهم استشارة أخصائي العناية بالعيون للحصول على تشخيص دقيق وعلاج مناسب. سيكونون قادرين على تقديم أفضل التوجيه لحالة طفلك المحددة.