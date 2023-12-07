المحكمة العليا في إلينوي تحكم بإعفاء قطاع الرعاية الصحية من قانون الخصوصية البيومترية

اتخذت المحكمة العليا في إلينوي قرارًا بالإجماع يقضي بإعفاء قطاع الرعاية الصحية من قانون خصوصية المعلومات البيومترية (BIPA) في الولاية بسبب قانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA). يحظر معهد BIPA، الذي تم تقديمه في عام 2008، استخدام المعلومات البيومترية لأي فرد دون الحصول على إذن صريح منه. تم استخدام هذا القانون في العديد من التسويات الجماعية ضد عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مثل Facebook. في الآونة الأخيرة، استخدم موظفو White Castle معهد BIPA لتحدي سياسة بصمات الأصابع الخاصة بالشركة.

وقال المحامي جيمس زوراس، الذي يمثل موظفي الرعاية الصحية الذين يقاضون المستشفيات، إن قانون HIPAA ليس له أي صلة بمعهد BIPA. أعرب زوراس عن قلقه من أنه إذا كان موقف المدعى عليه صحيحًا، فسيتم حرمان ما يقرب من 10٪ من أعضاء القوى العاملة في إلينوي في قطاع الرعاية الصحية من حماية الخصوصية البيومترية. على الجانب الآخر، أكدت المحامية بوني ديلجوبو، التي تحدثت نيابة عن نظام الرعاية الصحية، أن HIPAA تستثني العاملين في مجال الرعاية الصحية من BIPA. وذكرت أن استخدام المعلومات البيومترية للوصول إلى محطات صرف الأدوية يعتبر علاجًا أساسيًا للرعاية الصحية بموجب قانون HIPAA.

أكدت المحكمة العليا في إلينوي، في قرارها بالإجماع، أن المعلومات البيومترية للعاملين في مجال الرعاية الصحية، المستخدمة للوصول إلى محطات توزيع الأدوية لرعاية المرضى، مصنفة تحت "المعلومات التي تم جمعها أو استخدامها أو تخزينها لعلاج الرعاية الصحية أو الدفع أو العمليات بموجب [HIPAA]." وبالتالي، فإن هذه البيانات البيومترية معفاة من إجراءات الحماية التي يوفرها معهد BIPA على النحو المبين في المادة 10 من القانون. ونتيجة لهذا الحكم، أُعيدت القضية إلى محكمة الدائرة لمواصلة الإجراءات.

وفي الختام، فإن قرار المحكمة العليا في إلينوي يؤيد إعفاء مقدمي الرعاية الصحية والعاملين فيها من BIPA بسبب قانون HIPAA. يؤكد هذا الحكم على أهمية خصوصية القياسات الحيوية في قطاع الرعاية الصحية ويشكل سابقة للحالات المستقبلية التي تنطوي على استخدام البيانات البيومترية في هذه الصناعة.