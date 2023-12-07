تكتشف الشرطة المخدرات غير المشروعة والمتفجرات والمركبات المسروقة في شمال شرق فيلادلفيا هوم

في تحول صادم للأحداث، عثرت الشرطة، التي استجابت لتقارير عن إطلاق نار في منزل شمال شرق فيلادلفيا، على سلسلة من الاكتشافات المثيرة للقلق. وكشف المحققون أنه إلى جانب المخدرات غير المشروعة والعديد من الأسلحة النارية، اكتشفوا عبوات ناسفة وسيارتين مسروقتين.

عند وصولهم إلى مكان الحادث في شارع كوتمان، تعرف ضباط إنفاذ القانون بسرعة على الجاني داخل المسكن الذي كان بحوزته العديد من الأسلحة النارية، بما في ذلك المسدسات، وبندقية محتملة من طراز AR، وبندقية. وتبين فيما بعد أن الجاني كان مجرماً مداناً، مما يجعله مخالفاً لقانون منع المجرمين من حيازة أو حيازة الأسلحة النارية.

كشف الضباط أكثر مما كان متوقعًا في البداية، حيث عثروا على أباريق كبيرة مليئة بمادة كيميائية سائلة ومخدرات وأدوات خاصة بالمخدرات داخل المنزل. وهو ما دفعهم إلى إلقاء القبض على الشخص والحصول على مذكرة تفتيش لإجراء مزيد من التحقيق.

أثناء تنفيذ أمر التفتيش، تم اكتشاف صندوق من الورق المقوى به عدة صمامات بارزة، مما أدى إلى مخاوف من احتمال وجود عبوة ناسفة. وكإجراء احترازي، تم استدعاء فرقة المفرقعات، وبعد فحصها، تم العثور على تسع عبوات، ثمانية منها تحتوي على مادة مسحوقية تشبه المساحيق المتفجرة المعروفة. بالإضافة إلى ذلك، تم استدعاء قسم الإطفاء للتعامل مع الحاويات الكبيرة المملوءة بسائل غامض، والتي اعتبرت فيما بعد آمنة.

أسفرت ممتلكات المقيم البالغ من العمر 35 عامًا عن المزيد من العناصر غير المشروعة. بالإضافة إلى الأسلحة النارية المذكورة سابقًا، عثرت شرطة فيلادلفيا على بندقية من طراز AR برقم تسلسلي طمس، ومسدس 357، وبرج توروس 9 ملم، وسترة عسكرية مضادة للرصاص، وكمية كبيرة من المخدرات، بما في ذلك الماريجوانا، والكريستال ميث، والكراك. الكوكايين والفطر والهيروين وحبوب زاناكس. علاوة على ذلك، اكتشفت السلطات آلة مزيفة لصنع النقود، وزجاجات حبر، وكمية لم يتم تحديدها بعد من USC المزيفة، والتي تم تأمينها جميعًا لإجراء مزيد من التحقيقات من قبل وكالة فيدرالية.

ولإضافة إلى قائمة الجرائم، تم العثور على دراجة نارية مسروقة من طراز ياماها وسيارة مرسيدس بنز مسروقة في ممر المشتبه به.

وحتى صباح يوم الاثنين، ظل الشخص دون ذكر اسمه، وكانت التهم معلقة. ومع ذلك، أكدت الشرطة للجمهور أن جميع العناصر التي تم اكتشافها في المنزل يتم فحصها بدقة كجزء من التحقيق المستمر.