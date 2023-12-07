من المقرر إعادة فتح جسر بوب ميشيل، مما يعد بتنقلات أسرع لسكان منطقة بيوريا

يمكن لسكان منطقة بيوريا أن يتطلعوا إلى أوقات تنقل أقصر حيث من المقرر إعادة فتح جسر بوب ميشيل في الأسابيع المقبلة. أعلن وزير النقل في إلينوي (IDOT)، عمر عثمان، أنه إذا سمحت الأحوال الجوية، سيكون من الممكن الوصول إلى الجسر مرة أخرى.

تم بناء جسر بوب ميشيل في الأصل عام 1993، وكان بمثابة رابط نقل حيوي لآلاف الركاب يوميًا. ومع ذلك، مع مرور الوقت، أثرت حركة المرور المتزايدة على الهيكل، مما استلزم استبدال السطح وإعادة تأهيله.

صرح الحاكم جيه بي بريتزكر خلال زيارة إلى بيوريا يوم الاثنين: "لقد أدركنا الحاجة الملحة لتحسين جسر بوب ميشيل لتعزيز الكفاءة وضمان السلامة لسائقي السيارات". تم إغلاق الجسر أمام حركة مرور المركبات في مارس لتسهيل أعمال التجديد التي تشتد الحاجة إليها.

عادة، تستغرق مشاريع جسر IDOT عدة سنوات حتى تكتمل. ومع ذلك، فقد تقدم بناء جسر بوب ميشيل بسرعة، حيث أشار عثمان إلى أنه على وشك الانتهاء بعد تسعة أشهر فقط.

وتشمل تحسينات الجسر إضافة ممر بعرض 14 قدمًا مخصصًا لراكبي الدراجات والمشاة، مما يعزز السلامة لحركة المرور غير المركبات. سيفصل حاجز خرساني المسار عن حركة مرور المركبات.

يعد هذا المشروع جزءًا من مبادرة أكبر لإعادة بناء الجسور والطرق عبر الولاية، مما يجعله المسعى الأكثر شمولاً من نوعه في تاريخ إلينوي. وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 25 مليون دولار، بما يتماشى مع الميزانية الأولية المقترحة في مارس/آذار.

أعربت ممثلة الولاية جيهان جوردون بوث عن حماسها لتحسينات الجسر، مؤكدة على قدرتها على تعزيز الشركات الصغيرة والسياحة في بيوريا. وأوضحت أن هذا الاستثمار من شأنه أن يجمع الناس معًا، ويسهل النمو، ويعزز مجتمعًا مزدهرًا.

تشير إعادة فتح جسر بوب ميشيل إلى التقدم ويعد بتجربة نقل أكثر سلاسة وأمانًا لعائلات إلينوي. يمكن للمسافرين توقع أوقات سفر أسرع، وتحسين إمكانية الوصول، وتعزيز الاتصال داخل منطقة بيوريا.