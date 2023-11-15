تتعاون شركة Ideon Technologies مع جامعة ستانفورد لإحداث ثورة في سلسلة توريد المعادن المهمة

فانكوفر، كولومبيا البريطانية، 15 نوفمبر 2023 – أعلنت شركة الاستخبارات الكندية تحت السطح Ideon Technologies عن شراكتها مع برنامج Mineral-X بجامعة ستانفورد. ويهدف هذا التعاون المبتكر إلى إعادة تشكيل سلسلة توريد المعادن المهمة من خلال دمج علوم الأرض، واقتصاديات الموارد، وعلوم البيانات، والذكاء الاصطناعي (AI) لإرشاد عملية صنع القرار.

ستعمل شركة Ideon Technologies، الرائدة في مجال التصوير المقطعي بالميون، بشكل وثيق مع أعضاء هيئة التدريس والعلماء في جامعة ستانفورد لإجراء أبحاث تعاونية حول التقدم التكنولوجي. وسينصب التركيز على تحسين استهداف الاستكشاف، وتعزيز توصيف الموارد، وتقليل الجدول الزمني من اكتشاف الأصول المعدنية الهامة إلى الإنتاج. من خلال استخدام تحليل البيانات المتقدم والنمذجة العشوائية، تهدف Ideon إلى تعظيم المعرفة بالجسم الخام، مما يؤدي إلى ممارسات تعدين أكثر كفاءة واستدامة.

تتناول الشراكة بين Ideon Technologies وجامعة ستانفورد القضية الملحة المتمثلة في عدم اليقين الجيولوجي في صناعة التعدين. تقليديًا، تعتمد شركات التعدين على الحفر للحصول على رؤية تحت السطح، مما يؤدي غالبًا إلى اتخاذ قرارات عالية المخاطر وعالية التكلفة بناءً على معلومات محدودة. ومن خلال الاستفادة من خبرة الباحثين المشهورين في جامعة ستانفورد، تسعى شركة Ideon Technologies إلى تزويد شركات التعدين ببيانات شاملة، وتمكينها من اتخاذ قرارات مستنيرة، وإطالة عمر التعدين، وتحقيق نتائج اقتصادية مقنعة.

يقول غاري أغنيو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Ideon Technologies: "يسعدنا التعاون مع جامعة ستانفورد لمواجهة تحديات سلسلة توريد المعادن المهمة". "ستؤدي هذه الشراكة إلى معرفة أفضل بخصائص الجسم الخام، وإحداث ثورة في تخطيط المناجم، وزيادة الكفاءة في جميع أنحاء سلسلة قيمة التعدين بأكملها."

سيكون الدكتور جيف كيرز، أستاذ علوم الأرض والكواكب في جامعة ستانفورد، بمثابة جهة الاتصال مع شركة Ideon Technologies. ومن خلال Mineral-X، يهدف التعاون إلى تسريع عملية الانتقال إلى الطاقة النظيفة من خلال تسريع حجم وسرعة إمدادات المعادن المهمة. ومن خلال تطوير البروتوكولات التي تعطي الأولوية للاستدامة وتمثيل المجتمع، تتصور ستانفورد وأيديون تكنولوجيز مستقبلًا يدعم الإشراف البيئي.

تدمج منصة الذكاء تحت السطح الخاصة بشركة Ideon Technologies أحدث أجهزة الكشف وأنظمة التصوير والاندماج متعدد الفيزياء وتقنيات الانعكاس مع الذكاء الاصطناعي. يوفر الحل الشامل رؤية لا مثيل لها تحت الأرض، مما يؤدي إلى إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد عالية الدقة تساعد في تحديد الرواسب المعدنية ومراقبتها بثقة.

بفضل تقنيتها الرائدة في التصوير المقطعي بالميون، تميز شركة Ideon Technologies نفسها عن طريق تقديم طريقة التصوير تحت السطح الوحيدة المتاحة بالخط المستقيم. ومن خلال تسخير الأشعة الكونية القادمة من الفضاء، يتيح مصدر الطاقة السلبي والمجاني هذا تحديد موقع الشذوذ بدقة في أعماق لا تدعمها طرق جيوفيزيائية أخرى. يضمن التقاط البيانات المستمر للتصوير المقطعي للميون نتائج تصوير محسنة بمرور الوقت، مما يعزز دقة وموثوقية الخرائط المعدنية الكثيفة.

ستشارك Ideon Technologies التقدم المحرز في نتائجها في ندوة Mineral-X، المقرر عقدها في جامعة ستانفورد في يونيو 2024.

أسئلة وأجوبة

ما هو الغرض من تعاون Ideon Technologies مع جامعة ستانفورد؟

وتهدف الشراكة إلى إحداث ثورة في سلسلة توريد المعادن المهمة من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة، بما في ذلك علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، لتحسين استهداف الاستكشاف وتوصيف الموارد.

كيف سيفيد هذا التعاون صناعة التعدين؟

ومن خلال تزويد شركات التعدين ببيانات شاملة عن خصائص الجسم الخام، سيمكن هذا التعاون من اتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أفضل، وإطالة عمر المناجم، وتحقيق كفاءات أكبر عبر سلسلة قيمة التعدين بأكملها.

ما هو التصوير المقطعي بالميون، وكيف يفيد في استكشاف المعادن؟

التصوير المقطعي للميون هو تقنية تصوير تحت السطح تستخدم الأشعة الكونية من الفضاء. إنه يوفر رؤية لا مثيل لها تحت الأرض، مما يتيح تحديد موقع الشذوذ بدقة وإنشاء خرائط كثافة ثلاثية الأبعاد عالية الدقة. تعمل هذه التقنية على تعزيز دقة وموثوقية التنقيب عن المعادن، مما يقلل من المخاطر والأثر البيئي.

ما هو دور برنامج Mineral-X التابع لجامعة ستانفورد في التعاون؟

برنامج Mineral-X في جامعة ستانفورد هو برنامج تابع للصناعة يركز على الابتكار التكنولوجي من أجل سلسلة توريد معادن مرنة وتحقيق طاقة متجددة نظيفة. ستدعم خبرات وموارد جامعة ستانفورد شركة Ideon Technologies في تطوير تقنيات وبروتوكولات جيوفيزيائية متقدمة تدعم الاستدامة وتمثيل المجتمع.