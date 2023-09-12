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تقدم Apple مستويات تخزين iCloud+ جديدة: 6 تيرابايت و12 تيرابايت

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 12، 2023
تقدم Apple مستويات تخزين iCloud+ جديدة: 6 تيرابايت و12 تيرابايت

فاجأت شركة Apple جمهورها مؤخرًا بالإعلان عن مستويين جديدين لاشتراكها في التخزين السحابي، iCloud+. تستهدف في المقام الأول المصورين وصانعي الأفلام الذين يحتاجون إلى مساحة تخزينية كبيرة لمحتواهم، ومن المؤكد أن خطط الاشتراك الجديدة هذه ستجذب الانتباه. وحظي الكشف عن المنتج بتصفيق مدو من الجمهور، مما يشير إلى الطلب القوي على زيادة سعة التخزين.

بموجب هيكل التسعير الحالي، يقدم iCloud+ للمشتركين 50 جيجابايت مقابل 0.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، و200 جيجابايت مقابل 2.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، و2 تيرابايت مقابل 9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا. ومع تقديم خطتي 6 تيرابايت و12 تيرابايت، يمكن للمستخدمين الآن تخزين كميات أكبر بكثير من البيانات. وفي حين أن المستهلك العادي قد لا يحتاج إلى مثل هذه السعة التخزينية الهائلة، فإن المصورين وصانعي الأفلام المحترفين الذين يستخدمون أحدث طرازات iPhone 15 مع إمكانات الكاميرا المحسنة سيجدون هذه الخطط ذات قيمة كبيرة.

على الرغم من أن شركة آبل لم تكشف عن السعر الدقيق لمستويات التخزين الجديدة، إلا أنه يمكننا إجراء تخمين مدروس بناءً على الأسعار الحالية. من المحتمل ألا تزيد تكلفة الاشتراك بسعة 6 تيرابايت عن 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا، بينما يجب أن تتراوح تكلفة فئة 12 تيرابايت حوالي 60 دولارًا أمريكيًا شهريًا. بالمقارنة، تبلغ أسعار خطط تخزين Google لـ 5 تيرابايت و10 تيرابايت من البيانات 24.99 دولارًا و49.99 دولارًا شهريًا على التوالي، مما يعرض نقاط سعر مماثلة.

بالإضافة إلى زيادة سعة التخزين، سيستمر مشتركو iCloud+ في الاستمتاع بميزات الخصوصية الحالية، بما في ذلك Hide My Email وPrivate Relay. تهدف هذه الميزات إلى حماية بيانات المستخدم وضمان تجربة تصفح آمنة. مع توفر iCloud+ مساحة تخزينية موسعة وخصوصية محسنة، تواصل Apple تقديم خدمة تخزين سحابية شاملة وموثوقة لمستخدميها.

المصدر
– تغريدة ماركيز براونلي: https://twitter.com/MKBHD/status/1435465209062140930

By فيكي ستافروبولو

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