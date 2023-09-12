يتطلب قسم برامج IBM من الموظفين العودة إلى المكتب لمدة 3 أيام على الأقل في الأسبوع

أصدر قسم البرمجيات في شركة IBM تفويضًا بالعودة إلى المكتب، يتطلب من الموظفين التواجد في المكتب لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام في الأسبوع. وعلى عكس التفويضات المماثلة التي تنفذها شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى مثل أمازون، وجوجل، وميتا، وزوم، فإن متطلبات آي بي إم ستنطبق على الموظفين في جميع أنحاء العالم، وليس فقط أولئك الموجودين في الولايات المتحدة.

تم الإعلان عن القرار من خلال منشور مدونة داخلي كتبه كريم يوسف، نائب الرئيس الأول لإدارة المنتجات، ودينيش نيرمال، نائب الرئيس الأول للمنتجات. وذكر منشور المدونة أن الموظفين الموجودين ضمن دائرة نصف قطرها 50 ميلاً من مكتب IBM سيتأثرون في البداية، في حين سيتم إعفاء أولئك الذين يعيشون بعيدًا عن ذلك في الوقت الحالي. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح متى سيُطلب من هؤلاء الموظفين أيضًا العودة إلى مكاتبهم.

أكد منشور المدونة على أهمية التعاون الشخصي لتحقيق أهداف ثقافة وأعمال شركة IBM. في الوقت الحالي، يعمل واحد فقط من كل أربعة موظفي برامج IBM في المكتب ثلاثة أيام في الأسبوع، لكن القسم يهدف إلى زيادة هذا العدد إلى ثلاثة من كل أربعة بحلول أكتوبر.

يأتي قرار IBM بتفويض العودة إلى المكتب بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي Arvind Krishna عن خطط لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لاستبدال حوالي 8,000 وظيفة. يتضمن ذلك الأدوار التي لا تتضمن تفاعل العملاء ووظائف المكتب الخلفي مثل الموارد البشرية. وتعتزم الشركة أتمتة ما يقرب من 30% من هذه الأدوار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

من غير الواضح ما إذا كان عدم الالتزام بمتطلبات الحضور الجديدة سيؤدي إلى اتخاذ إجراء تأديبي أو إنهاء العمل، حيث لم تقدم شركة IBM توضيحًا بشأن هذا الأمر. ولم تتناول الشركة أيضًا ما إذا كانت الأقسام الأخرى داخل IBM ستنفذ تفويضات مماثلة.

وبشكل عام، يوضح تفويض العودة إلى المكتب من قبل قسم البرمجيات في شركة IBM تحولًا في ترتيبات العمل حيث تسعى الشركات إلى تحقيق التوازن بين التعاون الشخصي والفوائد المحتملة للعمل عن بعد. المصدر: بلومبرج، ذا ريجستر.