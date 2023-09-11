وفاة الدكتور إيان ويلموت، مبتكر النعجة دوللي، عن عمر يناهز 79 عاماً

توفي الدكتور إيان ويلموت، العالم البريطاني الذي قاد الفريق الذي نجح في استنساخ حيوان ثديي لأول مرة، عن عمر يناهز 79 عاما. وجاءت وفاته بعد صراع طويل مع مرض باركنسون، كما أعلن معهد روزلين، حيث عملت لسنوات عديدة.

في عام 1996، صدم الدكتور ويلموت وفريقه العالم بولادة النعجة دوللي، وهي حيوان ثديي مستنسخ. أثار إنشاء دوللي أسئلة أخلاقية كبيرة وأثار اهتمامًا إعلاميًا واسع النطاق. ولدت دوللي سرا في 5 يوليو 1996، لكن لم يتم الكشف عن وجودها إلا في فبراير 1997.

اسم دوللي مستوحى من المغنية دوللي بارتون، وأصبحت رمزا للتقدم العلمي. ومع ذلك، توفيت بشكل مأساوي في عام 2003 عن عمر يناهز 6 سنوات بسبب التهاب في الرئة. ومنذ ذلك الحين، تم عرضها في المتحف الوطني في اسكتلندا.

كرّس الدكتور ويلموت حياته المهنية للتقدم في علم الأحياء وعلم الوراثة. ركز على حفظ السائل المنوي والأجنة من خلال تقنيات التجميد أثناء دراسته في جامعة كامبريدج. وفي وقت لاحق، أجرى أبحاثًا حول تعديل واستنساخ الأغنام وراثيًا، بهدف إنتاج حليب بالبروتينات يمكن استخدامه لعلاج الأمراض البشرية وتوليد الخلايا الجذعية للطب التجديدي.

وفي عام 2005، انتقل الدكتور ويلموت إلى جامعة إدنبره، حيث واصل عمله حتى تقاعده في عام 2012. وتقديرًا لمساهماته في العلوم، حصل على وسام الفروسية في عام 2008.

في عام 2018، كشف الدكتور ويلموت علنًا عن تشخيصه لمرض باركنسون وأعرب عن نيته المشاركة في البرامج البحثية التي تختبر علاجات جديدة لهذه الحالة. وقد ترك خلفه زوجته سارة وثلاثة أطفال من زواجه الأول، نعومي وهيلين ودين، بالإضافة إلى خمسة أحفاد.

المصادر: نيويورك تايمز