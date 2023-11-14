سي وورلد أورلاندو يُثير التشويق لفيلم Penguin Trek Roller Coaster القادم

أسعدت SeaWorld Orlando الحضور في معرض IAAPA Expo يوم الثلاثاء بإلقاء نظرة خاطفة على السيارة الرائدة في أفعوانية Penguin Trek المرتقبة. قدمت المدينة الترفيهية تصميمًا مثيرًا مستوحى من عربات الثلوج، مما أضاف لمسة فريدة إلى التجربة الشاملة.

وأوضح روب ماكنيكولاس، نائب رئيس العمليات في سي وورلد أورلاندو، أن الاهتمام بالتفاصيل في السيارة الرائدة أمر استثنائي. بدءًا من التزلج المزود بزنبرك، وهو مجرد ميزة جمالية، إلى اللون الأزرق الجليدي المزين بلمسات أسمر وأكوا وأسود، تم تصميم كل عنصر بعناية. ستكون سكة الركوب بيضاء نقية، مما يعزز المظهر الشتوي لـ Penguin Trek.

ومن المقرر افتتاح Penguin Trek في فصل الربيع، وسيوفر للزوار مغامرة مثيرة في الداخل والخارج. تعد الرحلة بمثابة إعادة تصور لجاذبية Empire of the Penguin السابقة في SeaWorld وستصل سرعتها القصوى إلى 43 ميلاً في الساعة، مما يضمن تجربة مبهجة للركاب. سيكون أحد أبرز الأحداث في خاتمة السفينة هو اللقاء مع طيور البطريق الحقيقية، مما يخلق رحلة غامرة لا تُنسى حقًا.

أسئلة مكررة:

س: ما هو موضوع السفينة الدوارة القادمة في SeaWorld Orlando؟

ج: إن السفينة الدوارة Penguin Trek التابعة لـ SeaWorld مستوحاة من عربات الثلوج، حيث تنقل الركاب إلى تجربة شتوية في القطب الجنوبي.

س: متى سيتم فتح Penguin Trek للجمهور؟

ج: من المقرر أن يتم افتتاح الرحلة في الربيع.

س: ما مدى سرعة السفينة الدوارة؟

ج: ستصل سرعة Penguin Trek إلى 43 ميلاً في الساعة.

س: هل ستكون هناك أي حيوانات حية في الرحلة؟

ج: نعم، ستتضمن خاتمة Penguin Trek مواجهة آسرة مع طيور البطريق الحقيقية.

س: ما هو الارتفاع المطلوب للركوب؟

ج: يجب أن يكون طول الراكبين 42 بوصة على الأقل للاستمتاع بأفعوانية Penguin Trek.