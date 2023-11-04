ساعة متينة جديدة تنافس ساعة Apple Watch Ultra

هل تبحث عن ساعة قوية يمكنها التعامل مع أي بيئة قاسية؟ ننسى الساعات الذكية. قد يكون Casio G-Shock GW-9500 Mudman الذي تم إصداره مؤخرًا هو البديل الأمثل لـ Apple Watch Ultra.

تم تصميم Mudman للمغامرات على الطرق الوعرة والمغامرات الخارجية، ليتحمل الظروف القاسية. بفضل هيكل الحماية الأساسي الكربوني القوي للغاية والأزرار المقاومة للطين، فهو جاهز لتحمل أي شيء ترميه عليه. سواء كنت تقود طريقًا صعبًا على الطرق الوعرة أو تشارك في أنشطة قاسية، فهذه الساعة جاهزة للمهمة.

ما يميز Mudman عن غيره هو متانته ووظيفته. لا يحتوي على اتصال Bluetooth، ولكنه يعوض بميزات مثل شاشة LCD مزدوجة الطبقة وبوصلة رقمية تكتشف الشمال المغناطيسي تلقائيًا. كما أنه يقيس القراءات البارومترية والارتفاع ودرجة الحرارة. بالإضافة إلى ذلك، فهو مدعوم بالضوء، مما يلغي الحاجة إلى الشحن.

على عكس Apple Watch Ultra، تأتي Mudman بثلاثة ألوان مختلفة: Rescue Orange، وMilitary Green، وTactical Black. إنها مكتنزة وقوية وتبرز بالتأكيد. قد لا تحتوي على جميع الميزات الذكية للساعة الذكية المتطورة، ولكنها بنصف السعر وتوفر المتانة التي تحتاجها للمغامرات في الهواء الطلق.

هل يعتبر Mudman بديلاً لـ Apple Watch Ultra؟ نعم و لا. على الرغم من أنها قد تفتقر إلى الوظائف والإشعارات المتقدمة للساعة الذكية، إلا أنها تتفوق من حيث المتانة والموثوقية. إنها الخيار الأمثل لأولئك الذين يريدون ساعة قوية وبسيطة يمكنها مواكبة أسلوب حياتهم النشط.

لذا، إذا كنت تخطط لرحلتك القادمة في الهواء الطلق، ففكر في ارتداء Mudman بدلاً من Apple Watch Ultra. إنه رفيق أنيق وموثوق لن يخذلك.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. هل Casio G-Shock GW-9500 Mudman متوافق مع الهواتف الذكية؟

لا، لا يتمتع جهاز Mudman باتصال Bluetooth ولا يمكن إقرانه بهاتف ذكي.

2. هل يستطيع Mudman متابعة أنشطة الصحة واللياقة البدنية؟

لا، لا يحتوي جهاز Mudman على ميزات تتبع الصحة واللياقة البدنية.

3. كيف يتم تشغيل Mudman؟

يتم تشغيل Mudman بالضوء، مما يلغي الحاجة إلى استبدال البطارية أو الشحن.

4. هل لدى Mudman بوصلة؟

نعم، يتميز Mudman ببوصلة رقمية تكتشف الشمال المغناطيسي تلقائيًا.

5. هل المدمن مناسب للسباحة أو الغوص؟

نعم، مودمان مقاوم للماء ومناسب للسباحة والغوص والأنشطة المائية الأخرى. ومع ذلك، فهي تتمتع بتصنيف أقل لمقاومة الماء مقارنة بساعات الغوص المخصصة.