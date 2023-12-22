Google Pixel 8 Pro: ميزات واعدة وأداء مخيب للآمال

تتعمق هذه المقالة في Google Pixel 8 Pro وأدائه خلال الرحلة الأخيرة إلى اليابان. على الرغم من أن الهاتف يبشر بالخير بفضل ميزات الكاميرا المتقدمة وأدوات التحرير التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، إلا أنه يفشل في العديد من المجالات، مما يجعل من الصعب التوصية به.

على الرغم من التحسينات في المواصفات، يعاني هاتف Pixel 8 Pro من مشكلات مماثلة ابتليت بها أسلافه. منذ البداية، أصبحت مشاكل الاتصال واضحة. واجه الهاتف صعوبة في الاتصال ببطاقة eSIM الدولية وواجه مشكلة في الحفاظ على اتصال Wi-Fi مستقر. حتى أنها شهدت انخفاضًا في المكالمات طوال الرحلة.

أثبتت شريحة Tensor G3 الجديدة، والتي تم وصفها بأنها تحسن كبير، أنها مخيبة للآمال. لقد تم تسخينه بسرعة وأصبح تعدد المهام بين التطبيقات يمثل تحديًا. بدت المهام الأساسية، مثل فتح التطبيقات أو التمرير، متقطعة، أشبه باستخدام جهاز نموذجي. حتى أن مجموعة تحرير الذكاء الاصطناعي، وهي ميزة بارزة، استغرقت قدرًا هائلاً من الوقت لمعالجة الصور وحفظها.

كان عمر البطارية في Pixel 8 Pro مخيباً للآمال. على الرغم من احتوائه على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 4,950 مللي أمبير في الساعة، إلا أنه واجه صعوبة في الاستمرار طوال اليوم. مع مدة تشغيل الشاشة التي تتراوح من 3 إلى 4 ساعات فقط، كانت أقل مقارنة بمنافسيها، مثل iPhone 15 Pro Max.

نظام المصادقة المزدوجة، الذي يتميز بالتعرف على الوجه ومستشعر بصمات الأصابع، فشل أيضًا. غالبًا ما يفشل فتح القفل بالوجه في سيناريوهات مثل ارتداء النظارات الشمسية أو التعرض لأشعة الشمس الساطعة. الماسح الضوئي لبصمات الأصابع، على الرغم من توفره، يفتقر إلى الدقة.

في حين أن هاتف Pixel 8 Pro يتمتع بصفات جيدة مثل خوارزميات HDR المحسنة، وعدسة تليفوتوغرافي 5x، وتطبيق كاميرا سهل الاستخدام، إلا أن أدائه العام خلال رحلة اليابان كان باهتًا. تجعل مشكلات الاتصال وضعف إمكانات المهام المتعددة وعمر البطارية دون المستوى من الصعب التوصية بالهاتف حتى للمشترين الأكثر ميلاً إلى المغامرة.

في الختام، على الرغم من أن هاتف Pixel 8 Pro يتميز بميزات كاميرا رائعة، إلا أنه يقصر في المجالات الحاسمة، مما يعيق تجربة المستخدم بشكل عام. يجب على Google معالجة مشكلات الأداء هذه لتقديم هاتف رائد تنافسي حقًا.