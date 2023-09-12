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تجربة امرأة تعيش مع دولفين في منزل تحت الماء

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 12، 2023
تجربة امرأة تعيش مع دولفين في منزل تحت الماء

أمضت مارغريت هاو لوفات 10 أسابيع في منزل تحت الماء مع دلفين يُدعى بيتر كجزء من تجربة ممولة من وكالة ناسا في الستينيات. كان الهدف من المشروع هو تعليم الدلافين فهم وتقليد الكلام البشري، على أمل فهم كيفية تواصل البشر مع كائنات خارج كوكب الأرض. تم إجراء التجربة في مجمع تم إنشاؤه خصيصًا يسمى "The Dolphin House"، حيث عاشت مارغريت وبيتر معًا.

خلال فترة وجودهما معًا، واجهت مارغريت مشكلة كبيرة عندما بدأ بيتر في تطوير حوافز جنسية شديدة تجاهها. ووصفت كيف كان يُظهر اهتمامًا كبيرًا بتشريحها ويفرك نفسه على ركبتها وقدمها ويدها. وضع هذا مارغريت في موقف صعب، حيث كان عليها أن تعرف كيفية التعامل مع رغبات بيتر. في النهاية، اتخذت قرارًا مترددًا بإرضاء رغباته يدويًا.

أصرت مارجريت على أن هذا الفعل لم يكن جنسيًا من جانبها، بل كان وسيلة للحفاظ على العلاقة مع بيتر وتجنب الانقطاعات المستمرة. لقد اعتقدت أن ذلك جعلهما أقرب إلى بعضهما البعض وسمح لها بمواصلة التعرف عليه. ومع ذلك، عندما نفد تمويل التجربة، تم فصل مارغريت وبيتر، مما أدى إلى "انتحار" بيتر الواضح. توقف عن التنفس وغرق في قاع دبابته ومات.

وينقسم العلماء حول ما إذا كانت الدلافين تمتلك القدرة العقلية على القيام بـ”الانتحار” بالمعنى الإنساني للكلمة. ومع ذلك، فإنهم يعترفون بأن الحيوانات المنكوبة قد تظهر سلوكيات التدمير الذاتي. تثير رواية مارغريت عن الوقت الذي قضته مع بيتر تساؤلات حول الآثار الأخلاقية لإجراء مثل هذه التجارب وتأثيرها على الصحة العاطفية للحيوانات.

في حين أن هذه التجربة ربما كانت فريدة ورائدة في وقتها، إلا أنها بمثابة تذكير بأهمية النظر في رفاهية الحيوانات في البحث العلمي والعواقب المحتملة لأفعالنا.

مصادر:
- المقال الأصلي: [أضف المصدر]
- علماء البيئة على الإنترنت: [أضف المصدر]

By فيكي ستافروبولو

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