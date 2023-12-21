استكشاف مدينة نيويورك بميزانية محدودة: مغامرات ورؤى

ملخص: تشارك تريسي أبياكا تجربتها في قضاء عطلة نهاية الأسبوع في مدينة نيويورك بميزانية قدرها 250 دولارًا. وجدت أماكن إقامة بأسعار معقولة واستمتعت بالعديد من الأنشطة المجانية. ومع ذلك، فقد خلصت إلى أنه على الرغم من أنها كانت رحلة جميلة، إلا أنها لن تختار هذا النوع من الميزانية مرة أخرى.

باعتبارها مسافرة متعطشة للميزانية، شرعت تريسي أبياكا في مغامرة نهاية الأسبوع في مدينة نيويورك بهدف إنفاق 250 دولارًا فقط. بدأت باستقلال الحافلة من فيلادلفيا، دون احتسابها كجزء من ميزانيتها. وتمكنت من حجز إقامة لليلة واحدة في نزل مكون من أربعة مساكن مقابل 106 دولارات، وهو ما يمثل توفيرًا كبيرًا مقارنة بنفقات الفندق المعتادة.

بدأت أبياكا عطلة نهاية الأسبوع بوجبة إفطار رخيصة مكونة من كعكة المافن والقهوة من شاحنة طعام، بتكلفة 4.50 دولار. ثم استكشفت سنترال بارك، متعجبة من أوراق الشجر الملونة المتساقطة، ومستمتعة بهدوء الطبيعة، كل ذلك مجانًا. طوال رحلتها، اعتمدت على مترو الأنفاق، حيث أنفقت 2.90 دولارًا فقط لكل رحلة، مما يجعلها وسيلة النقل الأكثر فعالية من حيث التكلفة إلى جانب المشي.

لدهشتها، اكتشفت أبياكا حدثًا مجانيًا في Murray's Cheese في غرينتش، والذي وجدته على صفحة Instagram "NYC for Free". لقد انغمست في بعض عينات الجبن والفوندو، مما يجعلها علاجًا لذيذًا ومقتصدًا. بعد ذلك، استمتعت بوجبة غداء خاصة في مطعم قريب، واستمتعت بالشعرية والزلابية والسلطة مقابل 12 دولارًا.

يبدو أن مدينة نيويورك تعج بالأنشطة المجانية وغير المكلفة. تلقى أبياكا درسًا في الشطرنج بقيمة 10 دولارات في واشنطن سكوير بارك، حيث تفاعل مع لاعب شطرنج متحرك. ثم توجهت بعد ذلك إلى نادي الجاز المفضل لديها، سمولز، للحصول على جلسة مربى مجانية مع مشروب واحد فقط كحد أدنى. استكشفت أبياكا أيضًا المعارض الفنية في تشيلسي، وانغمست في حبها للفن، كل ذلك دون إنفاق سنت واحد.

على الرغم من قضاء عطلة نهاية أسبوع منخفضة الميزانية نسبيًا مليئة بالتجارب المبهجة، خلصت أبياكا في النهاية إلى أنها لن تختار هذا النوع من الميزانية مرة أخرى. لقد قاومت إغراء تناول العشاء في المطاعم واختارت بدلاً من ذلك وجبات الطعام الرخيصة. في يومها الأخير، استمتعت بوجبة الإفطار في نزلها واستكشفت متنزه High Line والسفينة في Hudson Yards، وكل ذلك بتكلفة معقولة.

تسلط مغامرة تريسي أبياكا في مدينة نيويورك بميزانية محدودة الضوء على توفر أماكن إقامة بأسعار معقولة ومجموعة واسعة من الأنشطة المجانية. ومع ذلك، فهي تدرك أيضًا قيمة إنفاق المزيد للحصول على تجربة سفر أفضل بشكل عام.