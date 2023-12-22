محب القطط فان المنقذ: الحفاظ على دفء رفاق القطط في الشتاء الكندي

وجد سائق شاحنة واسع الحيلة يُدعى ماثيو طريقة ليس فقط لمواجهة فصول الشتاء القاسية في كندا، بل أيضًا للحفاظ على دفء قطتيه المحبوبتين أثناء عمله. بعد أن فقد وظيفته أثناء الوباء، قرر ماثيو اعتناق حياة الشاحنة والتكيف مع فصول الشتاء الصعبة في كالجاري بكندا.

مع انخفاض درجات الحرارة إلى -14 درجة مئوية (6.8 درجة فهرنهايت) التي تقشعر لها الأبدان، أدرك ماثيو أن عليه التوصل إلى حل موثوق للتدفئة لشاحنته. بصفته ميكانيكيًا بدوام كامل، لم يستطع ترك قطتيه، بيني وستيلا، ترتجفان في البرد. وذلك عندما عثر على جهاز تدفئة غيّر قواعد اللعبة.

قام ماثيو بتركيب سخان ديزل WIPPRO مصمم خصيصًا للمعسكرات والسيارات والمركبات الترفيهية والشاحنات. قام بذكاء بتوجيه فتحة المدفأة عبر عجلة الشاحنة، مما سمح للهواء الدافئ بالهبوب على الأرض، مستفيدًا من ميل الحرارة الطبيعي إلى الارتفاع. تتميز السخان، التي حصلت على تصنيف 4.4 نجوم مثير للإعجاب من أصل 5 من 126 مراجعًا، بضوضاء منخفضة، وقدرات تسخين سريعة، وأدوات تحكم ترموستاتية، واستهلاك فعال للوقود.

لا يحافظ هذا الإعداد المبتكر على دفء شاحنة ماثيو فحسب، بل يضمن أيضًا أن يكون رفاقه من القطط دافئين بشكل مريح أثناء عمله. وباستخدام جهاز تحكم عن بعد مزود بقراءات رقمية، يستطيع ماثيو مراقبة درجة الحرارة داخل الشاحنة وضبطها على المستوى المطلوب، والذي عادة ما يكون حوالي 20 درجة مئوية (68 درجة فهرنهايت).

وقد حصل حل التدفئة المبتكر هذا على الأوسمة من مستخدمين آخرين أيضًا. أبلغ أحد العملاء عن استخدام المدفأة في غلاف العربة غير المعزول وأعجب بكفاءة استهلاك الوقود والحد الأدنى من استهلاك البطارية. ووجد مستخدم آخر أنه مصدر حرارة احتياطي ممتاز لمرآبهم، مع تقديره بشكل خاص لموثوقية طاقة الديزل أثناء انقطاع التيار الكهربائي المحتمل.

لا يوفر نظام التدفئة المخصص لماثيو شريان الحياة له ولأصدقائه المحبوبين من القطط خلال فصول الشتاء الكندية فحسب، بل يُظهر أيضًا براعة وقدرة سائقي الشاحنات على التكيف. إنه بمثابة شهادة على الجهود التي يبذلها الناس لضمان رفاهية حيواناتهم الأليفة، حتى في أصعب الظروف.