يكتشف هانتر باكًا لا يحدث إلا مرة واحدة في العمر

ملخص: واجه صياد يُدعى كريستوفر "سي جيه" ألكساندر مواجهة غير متوقعة مع حيوان ضخم أثناء رحلة صيد. جاء الظبي، الذي رآه في فترة ما بعد الظهر، على بعد 7 ياردات منه قبل أن يسدد ألكساندر رصاصته. ويقال إن رف المال هو الأكبر الذي تم قياسه هذا العام، مما أثار إعجاب الهدافين والخبراء المخضرمين. ومع ذلك، سيتم تحديد النقاط والتصنيف النهائي للقرون من قبل لجنة رسمية، مما قد يجعلها تحقق رقمًا قياسيًا في ولاية أوهايو.

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لقاء غير متوقع مع باك الأسطوري

في عالم الصيد الواسع، أصبح من النادر أن نشهد شيئًا غير عادي حقًا. الصيادون المسلحون بالكاميرات أو المتمركزون على منصات مرتفعة يراقبون دائمًا، ويفوق انتباههم أي شيء يتحرك في المناظر الطبيعية. ومع ذلك، في بعض الأحيان، يظهر وحش ويأسر وعي الإنسان. كان هذا هو الحال بالنسبة لكريستوفر "سي جيه" ألكساندر في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) عندما واجه مبلغًا من المال خلال الساعة الأخيرة من حياته.

ألكساندر، وهو صياد ذو خبرة، كان في موقفه منذ الساعة الخامسة من صباح ذلك اليوم. لم يكن حتى الساعة 5:00 بعد الظهر تقريبًا حتى اكتشف الظبي لأول مرة، على بعد حوالي 4 قدمًا. مع العلم أن المبلغ كان بعيدًا جدًا عن إطلاق النار بقوسه، انتظر ألكسندر بصبر. يبدو أن الظبي مدفوع بغرائز بدائية، حيث أن رغبته في الحصول على ظبية قريبة تغلب على أي شعور بالحذر. وهكذا، تقاربت مسارات الحيوانين على مسافة 30 ياردات من بعضها البعض.

ومع كل خطوة، أصبح حجم وعظمة الظبي واضحًا للإسكندر. لم يكن يعلم أنه كان على وشك مواجهة غزال محتمل يحطم الرقم القياسي. فقط عندما نبهه أحد أصدقاء الصيد إلى حجم الظبي الرائع، أدرك الإسكندر أهمية قتله.

تم وصف قرون الظبي، التي تم قياسها بواسطة هداف بوكماسترز إد وايت، بأنها الأكبر التي صادفها هذا العام. يبلغ وزن الحامل وغطاء الجمجمة 9.8 رطلاً، وكانا ثقيلين بشكل ملحوظ. لم يترك الرف الذي تم تكريمه من قبل وايت أي شك حول طبيعة الظبي الاستثنائية.

الآن، تبدأ عملية تسجيل وتحديد إرث ألكسندر باك. يعتقد الهداف الشهير مايك ريكس أن حجم الدولار وخصائصه يجب أن تدفعه إلى تجاوز الرقم القياسي الحالي في ولاية أوهايو. ومع ذلك، فإن الحكم النهائي يقع على عاتق لجنة رسمية ستقوم بتقييم تناسق وتصنيف القرون. إذا تم اعتباره نموذجيًا، فقد يحطم الدولار الرقم القياسي في ولاية أوهايو، في حين أن التصنيف غير النموذجي سيظل يكسبه مكانًا جديرًا بالملاحظة في تاريخ الصيد بالولاية.

مع بدء فترة التجفيف الإلزامية البالغة 60 يومًا، ينتظر الصيادون والمتحمسون بفارغ الصبر التسجيل والتصنيف الرسميين. وبغض النظر عن النتيجة، ليس هناك من ينكر التأثير والإرث الذي تركه هذا المال الذي لا يتكرر إلا مرة واحدة في العمر.