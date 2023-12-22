رفض شيدور ساندرز، نجل المدرب برايم ديون ساندرز، خطط عطلة والده لصالح قضاء الوقت مع والدته بيلار وشقيقته شيلومي. في مزاح مرح تم التقاطه في مقطع فيديو تمت مشاركته على قناة ساندرز جونيور على يوتيوب، اقترح ديون الذهاب في رحلة عطلة معًا، مقترحًا وجهات غريبة مثل جمهورية الدومينيكان، أو البرازيل، أو بورتوريكو، أو المكسيك، أو كابو. إلا أن شدير أبدى رغبته في التواجد مع عائلته خلال فترة الأعياد، لافتا إلى أن لديه أم وأخت صغيرة يقضي معهم بعض الوقت.

وحاول المدرب برايم إقناع شدير، مؤكداً أن أخته سيكون لها أنشطتها الخاصة ولن تتأثر بخططهم. لكن شديور ظل ثابتا في قراره. يحمل هذا الوقت العائلي أهمية حيث لا يزال Shedeur يتعافى من كسر في الظهر أصيب به قبل مباراة نهاية الموسم ضد يوتا.

وبينما تكون العطلات العائلية في ذهن شيدور، يركز المدرب برايم على تحسين حظوظ فريقه في الموسم المقبل. بعد الخسارة في المباراة الأخيرة، أعرب المدرب برايم عن تصميمه على إجراء التغييرات اللازمة، قائلاً: "نحن نستعد لبدء الطهي". نحن نستعد للبدء في الذهاب لشراء تلك البقالة والتأكد من أننا نفعل ذلك بشكل صحيح.

من خلال إعطاء الأولوية للحد الأقصى للمنح الدراسية البالغ 85، قام Coach Prime بتعيينات استراتيجية واستخدم 77 منحة دراسية في الموسم الحالي، تاركًا بعض الفرص لتوظيف المزيد من المواهب للموسم المقبل. لقد حصل بالفعل على لاعبين واعدين مثل جوردان سيتونز، وياكيري ووكر، وتايلر جونسون، وتيريل تيمونز جونيور، مع خطط لإجراء المزيد من التحسينات من خلال بوابة النقل.

بينما يواصل المدرب برايم خططه للفريق، يركز شيدور على تعافيه وقضاء وقت ممتع مع عائلته خلال موسم العطلات. استجابة ديون ساندرز الشبيهة بالمحارب لـ "المضاعفات" الصحية المرعبة التي أشاد بها طاقم كولورادو