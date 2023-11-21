الكمبيوتر المحمول HP 17z: جهاز قوي صديق للميزانية للاستخدام اليومي

لقد كانت عروض Black Friday للكمبيوتر المحمول من HP مثيرة للإعجاب للغاية هذا العام، ويبرز عرض واحد من بين العروض الأخرى. الكمبيوتر المحمول HP 17z، الذي كان سعره في الأصل 500 دولار، متوفر الآن مقابل 270 دولارًا فقط، وذلك بفضل خصم هائل قدره 230 دولارًا. إذا كنت تبحث عن كمبيوتر محمول جديد للعمل أو المدرسة، فلا ينبغي تفويت هذه الصفقة. ومع ذلك، مع ارتفاع الطلب، من المهم التصرف بسرعة قبل نفاد المخزون.

في حين أن الكمبيوتر المحمول HP 17z قد لا يكون مناسبًا للمهام المتعطشة للطاقة مثل تشغيل ألعاب الكمبيوتر المتطورة أو تحرير الفيديو، فإنه يتفوق في الإنتاجية اليومية. مزود بمعالج AMD Athlon Gold 7220U، ورسومات AMD Radeon، وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، وهذا الكمبيوتر المحمول أكثر من قادر على التعامل مع البحث عبر الإنترنت، وإنشاء التقارير، وغيرها من المهام الخفيفة إلى المتوسطة. يأتي مزودًا بنظام التشغيل Windows 11 Home، مما يوفر تجربة نظام تشغيل مألوفة وسهلة الاستخدام، ويوفر محرك أقراص SSD بسعة 128 جيجابايت للتخزين السريع وتعدد المهام بكفاءة.

ومع ذلك، فإن الميزة البارزة الحقيقية لجهاز HP Laptop 17z هي شاشته الرائعة مقاس 17.3 بوصة بدقة HD+. نادرًا ما تجد جهاز كمبيوتر محمولًا بهذه الشاشة الواسعة وبمثل هذا السعر المناسب. سواء كنت تعمل على مشاريع مهمة، أو تبث العروض، أو تشارك في مكالمات الفيديو والاجتماعات عبر الإنترنت، فإن الشاشة الكبيرة ستعزز تجربتك الشاملة. كما تضمن كاميرا HP True Vision 720p HD المدمجة والميكروفونات الرقمية المدمجة المزدوجة الاتصال السلس والواضح.

تم تخفيض سعر الكمبيوتر المحمول HP 17z حاليًا إلى 270 دولارًا أمريكيًا لبيع الجمعة السوداء لهذا العام. مع توفير قدره 230 دولارًا، فإنه يقدم خيارًا مقنعًا لأولئك الذين يبحثون عن كمبيوتر محمول صديق للميزانية وموثوق به. لتجنب خيبة الأمل، يوصى بشدة بتأمين عملية الشراء الخاصة بك دون تأخير.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي المهام التي يناسبها لاب توب HP 17z؟

ج: يعد الكمبيوتر المحمول HP 17z مثاليًا للعمل اليومي أو المهام المدرسية مثل البحث عبر الإنترنت وإعداد التقارير.

س: هل يستطيع الكمبيوتر المحمول HP 17z التعامل مع ألعاب الكمبيوتر المتطورة؟

ج: لا، لم يتم تصميم الكمبيوتر المحمول HP 17z للقيام بالمهام الصعبة مثل تشغيل ألعاب الكمبيوتر المتطورة.

س: ما هي الميزة البارزة لجهاز الكمبيوتر المحمول HP 17z؟

ج: الميزة البارزة لجهاز الكمبيوتر المحمول HP 17z هي شاشته مقاس 17.3 بوصة بدقة HD+.

س: ما الذي يتضمنه الكمبيوتر المحمول HP 17z؟

ج: يأتي الكمبيوتر المحمول HP 17z مزودًا بمعالج AMD Athlon Gold 7220U ورسومات AMD Radeon وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت ونظام التشغيل Windows 11 Home ومحرك أقراص SSD بسعة 128 جيجابايت.

س: ما المدة التي سيستمر فيها خصم الجمعة السوداء؟

ج: ليس من الواضح إلى متى ستستمر المخزونات، لذا يُنصح بإجراء عملية الشراء في أقرب وقت ممكن.