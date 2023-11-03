المشهد المتغير باستمرار لـ Xbox وCall of Duty

إن استحواذ Microsoft مؤخرًا على Call of Duty، وهي لعبة إطلاق النار الشهيرة من منظور الشخص الأول، قد ترك العديد من المشجعين واللاعبين فضوليين بشأن ما يخبئه المستقبل. مع الإصدار المرتقب للعبة Call of Duty: Modern Warfare 3 في 11 نوفمبر 2023، ترتفع التوقعات لكل من Microsoft ومطوري اللعبة.

ليس سراً أن Call of Duty واجهت انتقادات بسبب افتقارها إلى الابتكار في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، يظل الامتياز شائعًا ومربحًا بشكل لا يصدق، ويدر إيرادات بالمليارات باستمرار. توفر مشاركة Microsoft في الامتياز منظورًا جديدًا وإمكانات لفرص تسويقية مثيرة.

في الآونة الأخيرة، تم الترحيب بمستخدمي وحدات التحكم Xbox Series X وXbox Series S بإعلانات كبيرة وملفتة للانتباه للطلبات المسبقة للعبة Call of Duty: Modern Warfare 3 عند تشغيل أجهزتهم. في حين أن بعض اللاعبين وجدوا هذه الإعلانات متطفلة، فمن الجدير بالذكر أنها تظهر مرة واحدة فقط ويمكن رفضها بسهولة. تؤكد Microsoft أنها تدرس بنشاط تعليقات المستخدمين وتسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين الإعلان وتجربة المستخدم.

ومع ذلك، كانت الإعلانات الموجودة على لوحة معلومات Xbox موضوعًا للنقاش بين المعجبين منذ فترة طويلة. بينما يساعدون في دعم منصة وحدة التحكم، يجادل البعض بأن رسوم الاشتراك، مثل Xbox Game Pass Core أو Xbox Game Pass Ultimate، يجب أن تؤدي إلى لوحات معلومات مخفضة أو خالية تمامًا من الإعلانات.

وبالنظر إلى المستقبل، قد يؤدي الاستحواذ على Microsoft إلى إدخال تغييرات كبيرة على طريقة تسويق Call of Duty وتقديمها. مع مجموعة مختلفة من الأهداف والتوقعات مقارنة بالمالك السابق Activision، قد تتخذ Microsoft نهجًا أكثر إستراتيجية لإصدار الجداول الزمنية، مما يسمح للرماة المتنافسين على منصتها ببعض المساحة للتنفس.

علاوة على ذلك، فإن انتهاء صفقة التسويق مع PlayStation يثير تساؤلات حول كيفية مشاركة Call of Duty مع Xbox في المستقبل. تسلط هذه الشكوك الضوء على الطبيعة المتطورة لصناعة الألعاب وتذكرنا بأنه لا يوجد شيء ثابت.

في حين أن مستقبل Call of Duty تحت ملكية Microsoft غير مؤكد، يمكن للاعبين والمشجعين أن يأملوا في تحقيق التوازن بين استراتيجيات التسويق الجذابة واحترام تجربة المستخدم. الوقت وحده هو الذي سيحدد كيف سيستمر مشهد Xbox وCall of Duty في التحول.

أسئلة وأجوبة

س: هل سيستمر إصدار Call of Duty سنويًا تحت إشراف Microsoft؟

ج: هناك تكهنات بأن Microsoft قد تنحرف عن جدول الإصدار السنوي لتوفير مساحة للتنفس للرماة المتنافسين وإتاحة المزيد من الوقت للمطورين لتطوير اللعبة.

س: ماذا سيحدث لصفقة التسويق مع PlayStation؟

ج: بما أن صفقة التسويق مع PlayStation تنتهي في السنوات القادمة، فإن العلامة التجارية المشتركة لـ Call of Duty مع Xbox تظل غير مؤكدة. قد تكون التغييرات متوقعة في استراتيجيات التسويق المستقبلية.

س: هل يشعر مستخدمو Xbox بالقلق إزاء الإعلانات المتطفلة على لوحة المعلومات؟

ج: أعرب بعض مستخدمي Xbox عن إحباطهم من الإعلانات الموجودة على لوحة المعلومات، خاصة بالنظر إلى رسوم الاشتراك التي يدفعونها بالفعل. تعترف Microsoft بتعليقات المستخدمين وتهدف إلى الحفاظ على التوازن بين الإعلان وتجربة المستخدم.

س: كيف ستؤثر ملكية مايكروسوفت على الابتكار في Call of Duty؟

ج: بينما تتولى Microsoft زمام الأمور، قد يتأثر الابتكار في Call of Duty بأهداف الشركة واستراتيجياتها. يظل تطور الامتياز في ظل ملكية Microsoft غير قابل للتنبؤ به.

مصادر: اكس بوكس