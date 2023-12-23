الهاتف الخفيف 2: خطوة إلى الوراء من الهواتف الذكية

ملخص: يوفر هاتف Light Phone 2 ملاذًا من العالم الرقمي بميزاته البسيطة وافتقاره إلى تطبيقات الوسائط الاجتماعية. ومع ذلك، حتى بعد أسبوع من استخدام الجهاز، فإن أحد الكتاب ليس مقتنعًا تمامًا بأن "الهواتف الغبية" هي الحل للحد من وقت الشاشة والاتصال في الحياة الواقعية.

لقد اكتسب Light Phone 2 شعبية باعتباره "هاتفًا غبيًا" يوفر فترة راحة من المشاركة المستمرة عبر الإنترنت. بسعر 299 دولارًا، يفتقر الهاتف عمدًا إلى متصفح ويب أو متجر تطبيقات، مما يجبر المستخدمين على قطع الاتصال بالعالم الافتراضي. مفتونًا بهذا المفهوم، قررت استبدال هاتف iPhone 14 Pro Max الجديد الخاص بي بهاتف Light Phone 2 والانغماس في تجربة خالية من الهواتف الذكية.

باعتباري شخصًا مهووسًا بالتكنولوجيا، وجدت أنه من المثير للقلق الانفصال عن هاتفي الذكي في البداية. منذ المدرسة الإعدادية، اعتمدت على جهاز iPhone الخاص بي في مهام مختلفة، بدءًا من البقاء على اتصال مع الأصدقاء وحتى الوصول إلى المعلومات في غضون ثوانٍ. كان التحول إلى Light Phone 2 بمثابة خروج كبير عن روتيني الرقمي المعتاد.

للوهلة الأولى، بدا هاتف Light Phone 2 أشبه بلعبة تقريبًا مقارنةً بجهاز iPhone النابض بالحياة والمليء بالميزات. لقد فاجأني التناقض بين الألوان الزاهية والترفيه اللامتناهي على جهاز iPhone الخاص بي والوظائف المبسطة في Light Phone 2. وبدون أداتي المعتادة التي يمكنني الاعتماد عليها، اضطررت إلى أن أكون أكثر حضورًا وانتباهًا لما يحيط بي.

أتاحت لي الميزات المحدودة في Light Phone 2 إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية على الفور. ومع ذلك، اضطررت لزيارة موقع Light الإلكتروني لإضافة أدوات اختيارية مثل الموسيقى والاتجاهات والتقويم والبودكاست والملاحظات. على الرغم من أن التنقل داخل المدينة كان سلسًا بشكل مدهش، إلا أنني افتقدت الراحة التي توفرها توفر كل هذه الأدوات بسهولة على هاتفي الذكي.

بدلًا من تصفح وسائل التواصل الاجتماعي دون وعي، وجدت نفسي منخرطًا في أنشطة أكثر إنتاجية مثل الاستماع إلى ملفات البودكاست وتوسيع معرفتي. ومع ذلك، أدركت أيضًا أنني افتقدت إمكانية الوصول الفوري إلى المعلومات ووسائل التشتيت السريعة التي يوفرها جهاز iPhone الخاص بي.

على الرغم من أنني أقدر مفهوم "الانطلاق" مع Light Phone 2، إلا أنني ما زلت غير متأكد مما إذا كان الابتعاد تمامًا عن الهواتف الذكية هو الخيار الصحيح بالنسبة لي. وعلى الرغم من القيود المفروضة عليه، فإن هاتفي الذكي يوفر الراحة التي توفرها الكاميرا، والكمبيوتر، والاتصال بالعالم الأوسع. في الوقت الحالي، سألتزم باستخدام جهاز iPhone الخاص بي، ولكن من المطمئن معرفة أن هناك أجهزة بديلة مثل Light Phone لأولئك الذين يفكرون في التخلص من السموم الرقمية.