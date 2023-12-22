السكك الحديدية عالية السرعة تكتسب زخما في الولايات المتحدة

بعد إغلاق شركة Hyperloop One، وهي شركة ناشئة رفيعة المستوى سعت إلى إحداث ثورة في مجال النقل، يتزايد التركيز على السكك الحديدية عالية السرعة في الولايات المتحدة. وقد قدم الإعلان الأخير عن تمويل بقيمة 6 مليارات دولار لمشاريع السكك الحديدية عالية السرعة من قبل إدارة بايدن دفعة كبيرة لدعاة النقل العام. ومع ذلك، فإن زوال Hyperloop One يسلط الضوء على التحديات والشكوك المرتبطة بمفاهيم النقل المستقبلية.

لقد ترك انهيار Hyperloop One العديد من المدن والولايات التي وُعدت بمشاريع Hyperloop في حالة من الارتباك. من ولاية فرجينيا الغربية، التي توقعت إنشاء منشأة اختبار بقيمة 500 مليون دولار، إلى وزارة النقل في كولورادو، التي لم تكن على علم على ما يبدو بالانهيار، تسببت الضجة حول الهايبرلوب في خيبة الأمل والارتباك في مناطق مختلفة. ومع ذلك، لا تزال هناك مشاريع هايبرلوب مستمرة في التقدم، خاصة خارج الولايات المتحدة.

في حين تواجه مشاريع الهايبرلوب انتكاسات، فإن الولايات المتحدة تخطو خطوات واسعة في بناء نظام سكك حديدية قوي عالي السرعة. حصلت شركة Brightline، وهي شركة معروفة بخدماتها في فلوريدا، مؤخرًا على تمويل من إدارة بايدن لتوسيع شبكة السكك الحديدية الخاصة بها بين لوس أنجلوس ولاس فيغاس. يهدف هذا المشروع الطموح إلى إنشاء أول شبكة سكك حديدية عالية السرعة حقيقية في البلاد، مما يسهل السفر بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

ومع ذلك، فإن بناء أنظمة السكك الحديدية عالية السرعة يأتي مع تحديات تتجاوز التمويل. وقد خلقت سنوات من رفع القيود التنظيمية مشاكل أساسية لهذه المشاريع، وتشكل قضايا التكلفة والتوقيت عقبات شائعة. وقد واجه مشروع السكك الحديدية عالية السرعة في كاليفورنيا، وهو متلقي آخر للتمويل الفيدرالي الأخير، انتقادات على هذا المنوال. على الرغم من هذه العقبات، فإن إحياء السكك الحديدية عالية السرعة في الولايات المتحدة يبدو واعدا.

مع زوال Hyperloop One، يتحول الاهتمام إلى Elon Musk، الذي اقترح في الأصل مفهوم Hyperloop في عام 2013. ومع ذلك، فإن مشاركة Musk المحدودة في مشاريع Hyperloop ومشاريعه الأخرى، مثل SpaceX وThe Boring Company، تشير إلى أن تركيزه قد يكمن في مكان آخر. . ومع ذلك، فإن الزخم المتزايد للسكك الحديدية عالية السرعة قد يعيد إشعال اهتمام " ماسك " بإحداث تغيير جذري في صناعة النقل.

وفي الختام، أدى إغلاق Hyperloop One إلى تحويل الأضواء إلى مشاريع السكك الحديدية عالية السرعة في الولايات المتحدة. وقد قدم إعلان التمويل الأخير من قبل إدارة بايدن دفعة كبيرة لتطوير هذه المشاريع. وفي حين لا تزال هناك تحديات، بما في ذلك العقبات التنظيمية والمالية، فإن الحماس للسكك الحديدية عالية السرعة مستمر في النمو. ويبقى السؤال: هل سينتهز إيلون ماسك الفرصة لتحقيق رؤيته لتحويل وسائل النقل، أم سيواصل التركيز على مشاريعه الأخرى؟ فقط الوقت كفيل بإثبات.