العنوان: السكك الحديدية عالية السرعة تكتسب زخمًا مع تعثر Hyperloop One

في أعقاب زوال شركة Hyperloop One، وهي شركة ناشئة تهدف إلى إحداث ثورة في مجال النقل، فإن إعلان إدارة بايدن الأخير عن تمويل 6 مليارات دولار لمشاريع السكك الحديدية عالية السرعة في جميع أنحاء كاليفورنيا يعد بمثابة انتصار لأنصار النقل العام. إلا أن هذا الفوز لا يخلو من التحديات.

كانت العديد من المدن والولايات مفتونة بوعد الهايبرلوب، لكنها تركت في مأزق عندما انهارت الشركات الناشئة. لقد فاجأ انهيار مشروع Arrivo، وهو مشروع آخر يعمل بتقنية الهايبرلوب، وزارة النقل في كولورادو، مما سلط الضوء على نقص الوعي المحيط بهذه المشاريع والعواقب المحتملة للاعتماد بشكل كبير على تقنيات غير مثبتة.

في حين أن فشل Hyperloop One ربما ألقى بظلال من الشك على مفهوم الهايبرلوب، إلا أن مشاريع السكك الحديدية عالية السرعة الأخرى داخل وخارج الولايات المتحدة تستمر في إحراز التقدم. على سبيل المثال، قامت شركة برايت لاين مؤخراً بتوسيع نطاق خدماتها في فلوريدا، حيث ربطت ميامي بأورلاندو. وتخطط الشركة أيضًا لبناء شبكة سكك حديدية عالية السرعة بين لوس أنجلوس ولاس فيغاس، والتي حصلت على جزء كبير من تمويل إدارة بايدن.

ومع ذلك، فإن بناء نظام قوي للسكك الحديدية عالية السرعة يتطلب أكثر من مجرد الاستثمار المالي. إن سنوات من رفع القيود التنظيمية والتحديات النظامية تعيق التقدم، مما يجعل من الصعب على المشاريع بهذا الحجم أن تظل على المسار الصحيح وفي حدود الميزانية. على سبيل المثال، يواجه مشروع السكك الحديدية عالية السرعة في كاليفورنيا عقبات مستمرة على الرغم من تخصيص التمويل الفيدرالي له.

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن أن تواجه السكك الحديدية عالية السرعة معارضة من إيلون موسك، الذي انتقد خطط السكك الحديدية في كاليفورنيا في الماضي؟ بينما انخرط ماسك في مشاريع الهايبرلوب، تحول تركيزه إلى مشاريع أخرى، مع تحقيق تقدم ملموس ضئيل في مجال الهايبرلوب. مع تلاشي الهايبرلوب من الشهرة، قد يحتاج " ماسك " إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيظل مستثمرًا في تطويره أو سيسمح ببساطة للسكك الحديدية عالية السرعة بالمضي قدمًا.

في الختام، فتح إغلاق مشروع Hyperloop One الباب أمام مشاريع السكك الحديدية عالية السرعة، حيث كان إعلان التمويل من إدارة بايدن بمثابة حافز. وعلى الرغم من استمرار التحديات، إلا أنه لا يمكن إنكار الزخم نحو تحسين أنظمة السكك الحديدية. مع تبلور واقع السكك الحديدية عالية السرعة، يثير المستقبل الغامض للهايبرلوب تساؤلات حول مشاركة " ماسك " المستمرة في إحداث ثورة في مجال النقل.