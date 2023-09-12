تقنية جديدة لإنتاج اليوريا منخفضة الكربون وإزالة النتروجين من مياه الصرف الصحي

اكتشف باحثون من جامعة نورث وسترن وجامعة تورونتو طريقة جديدة لإنتاج سماد اليوريا باستخدام التوليف المكهرب. تتضمن العملية تحويل ثاني أكسيد الكربون ونفايات النيتروجين باستخدام محفز هجين مصنوع من الزنك والنحاس. لا تتيح هذه التقنية المبتكرة إنتاج اليوريا منخفضة الكثافة الكربونية فحسب، بل تسمح أيضًا بإزالة النتروجين من مياه الصرف الصحي.

يعد إنتاج الأسمدة النيتروجينية الاصطناعية، والتي تستخدم على نطاق واسع في الزراعة، حاليًا مساهمًا رئيسيًا في انبعاثات الكربون والجريان السطحي المحتوي على النترات. ويعد إيجاد حلول مستدامة لتقليل الانبعاثات الناتجة عن هذه الصناعة أمرًا بالغ الأهمية، حيث أنها تمثل 3٪ من استهلاك الطاقة العالمي كل عام.

وركز فريق البحث على إنتاج اليوريا لأنه سماد قابل للشحن وجاهز للاستخدام ويمثل صناعة تبلغ قيمتها 100 مليار دولار. لقد أرادوا استكشاف ما إذا كان من الممكن استخدام مصادر نفايات النيتروجين، وثاني أكسيد الكربون المحتجز، والكهرباء لإنتاج اليوريا.

اكتشف الباحثون أن مزيج الزنك والنحاس كعامل محفز يمكن أن يسهل التفاعلات الكيميائية المطلوبة. ووجدوا مراجع يعود تاريخها إلى السبعينيات تشير إلى أن المعادن النقية مثل الزنك والنحاس يمكن أن تكون فعالة في العمليات التي تنطوي على تحويل ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين.

ولتقييم الجدوى والأثر البيئي لطريق الإنتاج الجديد، تم إجراء تحليل شامل لدورة الحياة. وكشف التحليل أن استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، قلل بشكل كبير من انبعاثات الطاقة وجعل العملية أكثر ملاءمة للبيئة.

في حين تم اكتشاف نسبة المحفز "السحرية" للزنك إلى النحاس في البداية عن طريق الصدفة، قام الباحثون لاحقًا بضبط المعادن لتحقيق الأداء الأمثل. كما قاموا بتطبيق النمذجة الحسابية لفهم الآليات والتفاعلات الأساسية بين المحفز والمواد المتفاعلة.

على الرغم من أنه لا تزال هناك بعض التحديات التي يجب التغلب عليها قبل التسويق، مثل حساب الشوائب في معالجة المياه وزيادة وقت تشغيل العملية، فإن هذا البحث يقدم نهجا واعدا لكل من إنتاج اليوريا منخفض الكربون وإزالة النتروجين من مياه الصرف الصحي.

المصدر: التحفيز الطبيعي (doi.org/10.1038/s41929-023-01020-4)