القبض على متهمين بسرقة ماكينة الصراف الآلي، ولا يزال أحدهم طليقا

حققت وحدة السرقة التابعة لإدارة شرطة مقاطعة غوينيت تقدمًا كبيرًا في تحقيقاتها في سلسلة من عمليات السطو على أجهزة الصراف الآلي، حيث حددت هوية أحد المشتبه بهم وألقت القبض عليهم. ومع ذلك، فإنهم ما زالوا يبحثون بنشاط عن المشتبه به الثاني المتورط. وتشير التقديرات إلى أن عمليات السطو هذه، التي حدثت على ماكينات صرف آلي مختلفة في مقاطعات متعددة، أدت إلى سرقة مئات الآلاف من الدولارات.

بدأ التحقيق في التاسع من سبتمبر عندما استجاب ضباط من المنطقة الغربية لعملية سطو على بنك في شارع جيمي كارتر بوليفارد في نوركروس غير المدمجة. الضحية، وهو فني صراف آلي، تم احتجازه من قبل شخصين أثناء إجراء إصلاحات على الجهاز. ووقعت حوادث مماثلة يومي 9 و13 سبتمبر/أيلول، مما دفع المحققين إلى ربط النقاط والاشتباه في أن مجموعة واحدة مسؤولة عن جميع الجرائم.

استخدمت سلطات إنفاذ القانون كاميرات فلوك وبيانات وسائل التواصل الاجتماعي لجمع الأدلة ضد المشتبه بهم. ونتيجة لذلك، تم القبض على دانزيل إيرل البالغ من العمر 30 عامًا من أتلانتا في 27 نوفمبر ويواجه الآن تهمة سرقة واحدة بعد حجزه في سجن مقاطعة غوينيت. ومع ذلك، فإن روني لويس البالغ من العمر 31 عامًا، وهو في الأصل من ولاية تكساس، لا يزال طليقًا مع وجود مذكرة سارية المفعول بتهمة السرقة.

تطلب إدارة شرطة مقاطعة جوينيت مساعدة الجمهور في تحديد مكان روني لويس. يتم تشجيع أي شخص لديه معلومات عن القضية أو معرفة بمكان وجود لويس على الاتصال بمحققي GCPD على الرقم 770.513.5300. يمكن أيضًا تقديم نصائح مجهولة المصدر إلى Crime Stoppers على الرقم 404.577.TIPS (8477) أو من خلال الموقع الإلكتروني www.stopcrimeATL.com. والجدير بالذكر أن مرشدي Crime Stoppers قد يكونون مؤهلين للحصول على مكافأة نقدية إذا أدت معلوماتهم إلى القبض عليهم وتوجيه الاتهام إليهم في هذه الحالة. وتشدد السلطات على أهمية تعاون المجتمع في تقديم المشتبه فيه المتبقي إلى العدالة مع استمرار التحقيق.