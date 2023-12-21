هيئة الإسكان في شيكاغو تتعرض لانتقادات بسبب برنامج الإسكان الميسر المهمل

ملخص: تواجه هيئة الإسكان في شيكاغو (CHA) انتقادات حيث تم الكشف عن أن ما يقرب من 500 منزل في برنامج الإسكان الميسر التابع لها لا تزال شاغرة. ويمثل هذا الرقم المثير للقلق واحدًا من كل ستة منازل مملوكة لهيئة CHA، مما يثير المخاوف بشأن سلامة الجيران وزيادة الجريمة في هذه المناطق. وعلى الرغم من طلبات إجراء مقابلة، رفض مسؤولو CHA مناقشة هذه القضية، مما ترك السكان المحبطين يبحثون عن إجابات.

وفقًا لتحقيق حديث أجراه مشروع Illinois Answers Project وBlock Club Chicago، تمتلك CHA حاليًا ما يقرب من 2,900 مسكن في مواقع متفرقة. وأثار اكتشاف أن ما يقرب من 17% من هذه المنازل فارغة، غضبًا شديدًا بين السكان الذين يعيشون بالقرب منها. إنهم قلقون بشأن تدهور حالة هذه الممتلكات وكيف أصبحت بؤرا للأنشطة الإجرامية.

ردًا على النتائج، أصدر المتحدث باسم CHA ماثيو أغيلار بيانًا أعرب فيه عن استياء الوكالة من ارتفاع معدل الشواغر. وشدد أغيلار على أن CHA جعلت من أولوياتها تخصيص الأموال لإعادة هذه الوحدات والمباني الشاغرة إلى الخدمة. ومع ذلك، لم يتم تقديم خطط محددة لمعالجة هذه المشكلة.

وقد لفت الإهمال الذي أبدته CHA فيما يتعلق ببرنامج الإسكان الميسر الانتباه إلى الحاجة الماسة إلى اتخاذ إجراء. جلست إيميلين بوسنر من مشروع إجابات إلينوي مؤخرًا مع ABC7 لمناقشة الموقف المثير للقلق. يمكن الوصول إلى التقرير الكامل، بما في ذلك نتائج التحقيق، على موقع illinoisanswers.org.

ومن الأهمية بمكان أن تتخذ هيئة الإسكان في شيكاغو خطوات فورية لمعالجة أزمة الإسكان هذه قبل أن تؤدي إلى تفاقم التحديات المستمرة التي يواجهها السكان والمجتمعات. ومن خلال إعطاء الأولوية لإعادة تأهيل وتخصيص هذه المنازل الشاغرة، يمكن لـ CHA أن تساعد في تنشيط الأحياء، وتحسين السلامة، وضمان توافر السكن بأسعار معقولة للمحتاجين.