الجدل حول الهجرة البشرية إلى أمريكا الشمالية يثير نظريات جديدة

أثارت الاكتشافات الأثرية والوراثية جدلاً حول متى وصل البشر لأول مرة إلى أمريكا الشمالية. وقد سلطت الأبحاث الحديثة المقدمة في الاجتماع السنوي للاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي في سان فرانسيسكو الضوء على هذا الموضوع المثير للجدل. في حين تشير النظريات التقليدية إلى أن البشر هاجروا إلى أمريكا الشمالية عبر ممر خال من الجليد قبل 13,000 سنة، إلا أن هناك أدلة جديدة تتحدى هذا الجدول الزمني.

أحد هذه الاكتشافات هو مجموعة من آثار الأقدام البشرية في نيو مكسيكو والتي يعود تاريخها إلى حوالي 23,000 عام. تشير هذه النتيجة، إلى جانب المستوطنات الساحلية في غرب كندا التي يعود تاريخها إلى 14,000 سنة مضت، إلى وصول مبكر للبشر إلى القارة. وقد دفع هذا العلماء إلى إعادة النظر في المعتقدات السائدة منذ فترة طويلة حول عملية الهجرة.

إحدى النظريات التي تحظى بالاهتمام هي فرضية "طريق عشب البحر السريع"، والتي تقترح أن الأمريكيين الأوائل سافروا عبر ساحل المحيط الهادئ باستخدام القوارب، مستفيدين من الموارد الوفيرة الموجودة في المياه الساحلية. تشير عمليات إعادة بناء المناخ في شمال غرب المحيط الهادئ خلال عصر حقب الحياة القديمة إلى أن الجليد البحري كان من الممكن أن يكون قد سهّل هذه الهجرة. مع ظهور الجسر البري بين آسيا وأمريكا الشمالية، المعروف باسم بيرينجيا، خلال الذروة الجليدية الأخيرة، فقد تسبب في انخفاض مستويات سطح البحر وخلق ظروف مواتية للحركة على طول الساحل.

ومع ذلك، فقد أثار بحث جديد تساؤلات حول جدوى هذه النظرية. تشير الدراسات إلى أن تيارات المحيطات خلال الذروة الجليدية الأخيرة، منذ حوالي 20,000 ألف سنة، كانت أقوى بمرتين مما هي عليه اليوم بسبب الرياح الجليدية وانخفاض مستويات سطح البحر. وهذا من شأنه أن يجعل السفر بالقوارب على طول الساحل أمرًا صعبًا للغاية. يفكر الباحثون من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الآن فيما إذا كان المهاجرون الأوائل ربما استخدموا الجليد البحري كمنصة بدلاً من ذلك.

ومن خلال تحليل العوالق المتحجرة ورسم خرائط للنماذج المناخية، يهدف العلماء إلى الحصول على فهم أفضل لظروف المحيطات خلال الفترات الحاسمة للهجرة البشرية. يمكن لهذه النتائج أن تعيد تشكيل فهمنا لكيفية وصول البشر لأول مرة إلى أمريكا الشمالية والأساليب التي استخدموها للتنقل في التضاريس غير المألوفة.

وبينما يستمر الجدل حول الهجرة البشرية المبكرة، فمن الواضح أن هذه الاكتشافات والنظريات الجديدة توفر سبلًا مثيرة لمزيد من البحث والاستكشاف.