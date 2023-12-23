سيتم شحن مجموعة الأجهزة القابلة للارتداء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من شركة Humane في مارس 2024

أعلنت شركة Humane، الشركة التي تقف وراء جهاز AI Pin الذي طال انتظاره، أن الجهاز سيبدأ في الشحن في مارس 2024. وسيتم تلبية الطلبات ذات الأولوية أولاً، مع شحن الطلبات اللاحقة بناءً على تاريخ الشراء. يوفر هذا الإعلان إطارًا زمنيًا أكثر تحديدًا من التقدير السابق لأوائل عام 2024.

يتميز AI Pin، الذي كشفت عنه شركة Humane في حدث حديث، بمجموعة من الميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. والجدير بالذكر أنه يمكنه الاستفادة من خدمات الذكاء الاصطناعي المختلفة للتعامل مع استفسارات المستخدم دون الحاجة إلى شاشة. على الرغم من أن مقطع الفيديو العرضي كشف عن استجابة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحتوي على خطأ، إلا أن قدرات الجهاز مثيرة للإعجاب. بالإضافة إلى ذلك، عرضت الشركة نظام عرض فريدًا يمكّن المستخدمين من التفاعل مع المحتوى الرقمي الموجود بأيديهم.

ومع ذلك، فإن الراحة والتقنية المتطورة التي يوفرها AI Pin لها ثمن. تبلغ التكلفة المبدئية للجهاز 699 دولارًا، وسيحتاج المستخدمون أيضًا إلى الاشتراك في خطة بقيمة 24 دولارًا شهريًا للوصول إلى رقم هاتف واستخدام البيانات الخلوية.

أثارت الأجهزة القابلة للارتداء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من شركة Humane ترقبًا كبيرًا بين عشاق التكنولوجيا والمتبنين الأوائل. توفر قدرة الجهاز على دمج خدمات الذكاء الاصطناعي ونظام العرض المبتكر بسلاسة إمكانيات مثيرة في مجال التكنولوجيا القابلة للارتداء.

ومع تحديد الجدول الزمني للشحن في مارس 2024، يمكن للعملاء الذين قدموا الطلبات ذات الأولوية أن يتطلعوا إلى استلام أجهزتهم في المستقبل القريب. وبينما تستعد شركة Humane لطرح تقنيتها الرائدة في السوق، من المتوقع أن يدفع AI Pin حدود ما هو ممكن في عالم الأجهزة القابلة للارتداء وتكامل الذكاء الاصطناعي.