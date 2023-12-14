دراسة جديدة وجدت فوائد شرب القهوة في الصباح

ملخص: تشير دراسة حديثة إلى أن شرب القهوة في الصباح يمكن أن يكون له فوائد صحية مختلفة، على عكس الاعتقاد السائد بأنها قد تكون ضارة. ويشير البحث إلى أن استهلاك القهوة المعتدل يمكن أن يعزز الوظيفة الإدراكية، ويعزز عملية التمثيل الغذائي، ويوفر دفعة من الطاقة التي تشتد الحاجة إليها لبدء اليوم.

وفقا لدراسة جديدة، فإن بدء يومك بفنجان من القهوة قد يكون أكثر فائدة مما كان يعتقد سابقا. خلافا للاعتقاد السائد بأن استهلاك الكافيين يمكن أن يؤدي إلى آثار صحية سلبية، فإن هذا البحث يشير إلى خلاف ذلك. ويؤكد على التأثير الإيجابي لتناول القهوة المعتدلة على جوانب مختلفة من الرفاهية.

ووجدت الدراسة أن شرب القهوة في الصباح يمكن أن يعزز الوظيفة الإدراكية، مما يؤدي إلى تحسين التركيز واليقظة طوال اليوم. ويعزو الباحثون هذا التأثير إلى وجود الكافيين، وهو منبه طبيعي ينشط مناطق معينة في الدماغ مسؤولة عن التركيز والذاكرة.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسة إلى أن استهلاك القهوة يحفز عملية التمثيل الغذائي في الجسم، مما يساعد في إدارة الوزن. ولاحظ الباحثون أن القهوة يمكن أن تزيد من معدل حرق الجسم للسعرات الحرارية، مما قد يساعد الأفراد على الحفاظ على وزن صحي أو حتى فقدان الوزن بشكل أكثر كفاءة.

إحدى الفوائد المهمة التي أبرزتها الدراسة هي زيادة الطاقة التي توفرها القهوة. يعمل الكافيين الموجود في القهوة كمنشط للجهاز العصبي المركزي، مما يزيد من مستويات الطاقة ويحارب التعب. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص لأولئك الذين لديهم روتين صباحي أو جداول عمل متطلبة.

ومن المهم الإشارة إلى أن التأثيرات الإيجابية المذكورة في الدراسة ترتبط بالاستهلاك المعتدل للقهوة. إن الإفراط في تناول القهوة أو إضافة الكثير من السكر أو الكريمة إلى المشروب يمكن أن ينفي هذه الفوائد ويحتمل أن يؤدي إلى آثار صحية ضارة.

في الختام، في حين يتم التأكيد في كثير من الأحيان على الآثار السلبية للكافيين، فإن هذه الدراسة تلقي الضوء على الفوائد المحتملة لشرب القهوة في الصباح. يعد تعزيز الوظيفة الإدراكية، وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، وتوفير دفعة من الطاقة من بين المزايا المرتبطة بالاستهلاك المعتدل للقهوة. كما هو الحال مع أي مشروب يحتوي على الكافيين، فإن الاعتدال هو المفتاح للحفاظ على نمط حياة صحي.