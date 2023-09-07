صورة جديدة من تلسكوب هابل الفضائي تكشف عن مجرة ​​بعيدة في عزلة

تظهر صورة جديدة التقطها تلسكوب هابل الفضائي مجرة ​​بعيدة تسمى IC 1776. تقع على بعد أكثر من 150 مليون سنة ضوئية من الأرض في كوكبة الحوت، وتظهر الصورة IC 1776 بهيكلها غير المنتظم وأذرعها الحلزونية غير الواضحة. حواف المجرة باهتة، بينما ينبعث من قلبها وهج أصفر شاحب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن رؤية العديد من المناطق الزرقاء الصغيرة والضعيفة حيث تتشكل النجوم، إلى جانب عدد قليل من النجوم والمجرات الصغيرة ذات الألوان الدافئة المحيطة بـ IC 1776.

أشارت ملاحظات IC 1776 إلى أن المجرة شهدت مؤخرًا انفجارًا نجميًا عنيفًا، يُعرف أيضًا باسم المستعر الأعظم. كشفت بيانات من مرصد Lick Observatory Supernova Search، وهو تلسكوب آلي يبحث عن الأحداث السماوية العابرة مثل المستعرات الأعظم، عن بقايا انفجار نجمي يسمى SN 2015ap. تم جمع هذه البيانات في عام 2015.

تابع تلسكوب هابل الفضائي هذه الملاحظات من خلال دراسة آثار المستعر الأعظم في مشروعين منفصلين. تهدف هذه المشاريع إلى التحقيق في الحطام الذي خلفته الانفجارات النجمية. شاركت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) مؤخرًا أحدث رؤية لهابل لـ IC 1776، والتي تتضمن المنطقة التي حدث فيها المستعر الأعظم SN 2015ap.

تقوم التلسكوبات المخصصة لدراسة المستعرات الأعظم بتتبع وتحليل سطوعها وأطيافها تلقائيًا. من خلال الجمع بين القياسات المبكرة والملاحظات اللاحقة التي تكشف عن الطاقة العالقة للمستعرات الأعظم، يمكن للعلماء الحصول على نظرة ثاقبة للأنظمة التي تؤدي إلى هذه الكوارث الكونية في المقام الأول.

بشكل عام، تقدم هذه الصورة الجديدة الملتقطة من تلسكوب هابل الفضائي، لمحة عن الوجود المعزول للمجرة البعيدة IC 1776، وتوفر معلومات قيمة حول حدث المستعر الأعظم الأخير الذي حدث داخلها.

التعاريف:

– تلسكوب هابل الفضائي: تلسكوب فضائي تم إطلاقه في مدار حول الأرض من قبل وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية لمراقبة المجرات البعيدة والنجوم والأجرام السماوية الأخرى.

- المستعر الأعظم: انفجار نجم ينتج عنه حدث سماوي لامع وعابر.

– السنة الضوئية: وحدة قياس تستخدم لوصف المسافات الفلكية، وهي تمثل المسافة التي يقطعها الضوء في سنة واحدة بسرعة ثابتة.

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