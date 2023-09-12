هواوي ترفع هدف الشحن للهواتف الذكية من سلسلة Mate 60

قامت شركة Huawei Technologies، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الهواتف الذكية في الصين، بزيادة هدف الشحن للنصف الثاني من هذا العام للهواتف الذكية من سلسلة Mate 60. وتهدف الشركة الآن إلى شحن وحدات أكثر بنسبة 20% مما كان متوقعًا في السابق، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة Securities Times الرسمية.

ويشير التقرير إلى أن هواوي تتوقع شحن ما لا يقل عن 40 مليون وحدة من هواتفها الذكية الجديدة في عام 2023. ويعكس هذا الهدف الأعلى ثقة الشركة في الطلب على سلسلة Mate 60.

تعد سلسلة هواتف Mate 60 من هواوي أحدث إضافة إلى مجموعة الهواتف الذكية الرائدة للشركة. تشتهر هذه الأجهزة بميزاتها المتطورة وتقنياتها المتقدمة. ومن المتوقع أن تُظهر سلسلة هواتف Mate 60 التزام هواوي بالابتكار وتوفر للمستخدمين تجربة استثنائية للهواتف الذكية.

ولم تقدم شركة Huawei بعد ردًا رسميًا على التقرير وهدف الشحن المحدث. ومع ذلك، تشير هذه الزيادة في الهدف إلى أن الشركة متفائلة بشأن استقبال السوق لهواتفها الذكية الجديدة. وباعتبارها إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الهواتف الذكية في الصين، يشير قرار هواوي برفع هدف الشحن إلى عزمها الحفاظ على مكانتها في السوق وتلبية الطلب المتزايد من العملاء.

مصادر:

الأوراق المالية تايمز