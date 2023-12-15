مناقشة شريحة Kirin الجديدة من Huawei: اختراق تكنولوجي أم مخزون قديم؟

أثار إعلان شركة Huawei مؤخرًا عن استخدام شريحة Kirin 5 نانومتر الجديدة في جهاز كمبيوتر محمول جدلاً حول ما إذا كانت الشركة قد حققت تقدمًا تكنولوجيًا كبيرًا أو استخدمت ببساطة المخزون القديم. وهذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها مثل هذا النقاش. في السابق، عندما كشفت شركة هواوي عن شريحة Kirin 9000s لهاتفها Mate60 Pro، اكتشف الخبراء أنها تم تصنيعها بواسطة شركة Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) باستخدام عملية تعرف باسم الطباعة الحجرية العميقة فوق البنفسجية.

يتميز الكمبيوتر المحمول Qingyun L540 الذي تم إطلاقه حديثًا بشريحة Kirin 9006C، التي تتميز بوحدة معالجة مركزية ARM ثماني النواة. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا المعالج تم تصنيعه في الصين أم أنه نسخة معدلة من شريحة Kirin 9000 التي صنعتها شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSMC) قبل ثلاث سنوات.

وأعربت الحكومة الأمريكية عن مخاوفها بشأن خطط هواوي لصنع الرقائق وتعهدت بتشديد العقوبات ضد الشركة. صرحت وزيرة التجارة جينا ريموندو أن الولايات المتحدة ستتخذ "أقوى إجراء ممكن" ردًا على إطلاق شريحة Kirin 9000s من هواوي. وتجري وزارة التجارة تحقيقا نشطا في الأمر.

علاوة على ذلك، تقوم الولايات المتحدة أيضًا بفحص ثلاث شرائح جديدة لتسريع الذكاء الاصطناعي تقوم شركة Nvidia Corp بتطويرها لصالح الصين. وشددت مساعدة وزير التجارة ثيا كيندلر على مخاوف الحكومة الأمريكية بشأن القدرات التكنولوجية لشركة هواوي، وذكرت أن ضوابط التصدير تلعب دورًا حيويًا في إعاقة حصول الصين على التكنولوجيا المتقدمة.

يرى بعض الخبراء أن أداء وإنتاجية شريحة Kirin 9000s قد لا تلبي متطلبات السوق وأنها أقل شأنا من الإصدارات السابقة. يُعتقد أن شركة Huawei قد استنفدت بالفعل مخزونها من شرائح Kirin 9000، وهذا هو السبب وراء عدم احتواء أحدث هواتفها الذكية، Mate50، على هذه الشريحة.

وبينما تستمر المناقشات في الظهور فيما يتعلق بالتقدم التكنولوجي لشركة Huawei واستخدام المخزون، لم تقدم الشركة بعد أي تعليقات حول تفاصيل تصنيع شرائح Kirin 9006C الخاصة بها.