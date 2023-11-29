توفر أجهزة الواقع الافتراضي الجديدة من HTC قدرات تتبع غير مسبوقة

طرحت شركة HTC جهاز Vive Ultimate Tracker، وهو جهاز طرفي مبتكر للواقع الافتراضي (VR) يوفر إمكانات التتبع من الداخل إلى الخارج. بسعر 199 دولارًا، يسمح Vive Ultimate Tracker للمستخدمين بتتبع أجزاء الجسم وإرفاقها بأي شيء من اختيارهم. يلغي هذا الجهاز المبتكر الحاجة إلى محطات قاعدة خارجية، مما يؤدي إلى تبسيط تجربة الواقع الافتراضي.

صُممت لتكون متوافقة مع سماعات رأس HTC المستقلة عند الإطلاق، وتخطط HTC لتوسيع الدعم إلى SteamVR في المستقبل. باستخدام دونجل USB لاسلكي صغير بسعر 39 دولارًا، يتصل Vive Ultimate Tracker بسلاسة بسماعات الرأس مثل Vive XR Elite وVive Focus 3. تفتح هذه الميزة الثورية إمكانيات الألعاب والتدريب الرياضي والتقاط الحركة والاستخدام الصناعي.

ولضمان الدقة والدقة، تم تجهيز كل جهاز تتبع بوزن 94 جرامًا بكاميرات واسعة الزاوية تكتشف الحركة. مع عمر بطارية يصل إلى سبع ساعات، يمكن شحن أجهزة التتبع بسهولة عبر USB-C. يمكن إقران ما يصل إلى خمسة أجهزة Vive Ultimate Trackers مع سماعة رأس Vive XR Elite واحدة، مع تركيز HTC على إعداد ثلاثة أجهزة تتبع للحصول على الأداء الأمثل.

بينما تركز HTC حاليًا على سماعات الرأس الخاصة بها، تعمل الشركة بنشاط على دمج الدعم لـ SteamVR. سيمكن هذا التحديث المستقبلي المستخدمين من استخدام أجهزة التتبع مع سماعات الرأس الأخرى عن طريق توصيل الدونجل اللاسلكي بجهاز الكمبيوتر الخاص بهم. علاوة على ذلك، تخطط شركة HTC لدعم سماعات الرأس الكل في واحد التابعة لجهات خارجية في المستقبل القريب.

يتوفر Vive Ultimate Tracker كملحق مستقل مقابل 199 دولارًا. لفترة محدودة، تقدم HTC أيضًا حزمة مكونة من ثلاث حزم بسعر 599 دولارًا، والتي تتضمن أجهزة التتبع، ودونجل لاسلكي، ومفتاح تنزيل Dance Dash، ومجموعة من الأشرطة لربط أجهزة التتبع بالخصر والقدمين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمالكي Vive XR Elite الحاليين الاستمتاع بخصم قدره 100 دولار عند شراء الحزمة. بفضل تقنيته المتطورة وتطبيقاته المتنوعة، تم إعداد Vive Ultimate Tracker لإحداث ثورة في تجربة الواقع الافتراضي.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو Vive Ultimate Tracker؟

يعد Vive Ultimate Tracker جهازًا طرفيًا للواقع الافتراضي (VR) تم تطويره بواسطة HTC. وهو يوفر إمكانات تتبع من الداخل إلى الخارج، مما يسمح للمستخدمين بتتبع أجزاء الجسم أو ربطها بالأشياء.

2. كيف يعمل Vive Ultimate Tracker؟

يستخدم جهاز Vive Ultimate Tracker، المجهز بكاميرات ذات زاوية واسعة، كشف الحركة لتوفير تتبع دقيق. وهو يتصل بسماعات رأس HTC باستخدام دونجل USB لاسلكي.

3. ما هي سماعات الرأس المتوافقة مع Vive Ultimate Tracker؟

يتوافق Vive Ultimate Tracker مبدئيًا مع سماعات رأس HTC المستقلة. ومع ذلك، تخطط HTC لتوسيع الدعم إلى SteamVR وسماعات الرأس الكل في واحد التابعة لجهات خارجية في المستقبل.

4. ما هي التطبيقات المحتملة لبرنامج Vive Ultimate Tracker؟

يحتوي Vive Ultimate Tracker على مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك الألعاب والتدريب الرياضي والتقاط الحركة والاستخدام الصناعي. إنه يعزز الواقعية والانغماس في جلسات XR.

5. هل هناك أي عروض متاحة لحزم Vive Ultimate Tracker؟

لفترة محدودة، تقدم HTC حزمة مكونة من ثلاث حزم تتضمن أجهزة التتبع، ودونجل لاسلكي، ومفتاح تنزيل Dance Dash، ومجموعة من الأشرطة. يمكن لمالكي Vive XR Elite الحاليين الاستمتاع بخصم 100 دولار عند شراء الحزمة.