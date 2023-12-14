هل تستحق أجهزة الكمبيوتر المحمولة القابلة للطي الاستثمار؟

تحظى أجهزة الكمبيوتر المحمولة القابلة للطي باهتمام كبير في عالم التكنولوجيا، ولكن هل تستحق الاستثمار حقًا؟ بعد قضاء أربعة أسابيع في استخدام أول كمبيوتر محمول قابل للطي من HP، تراودني شكوكي. في حين أن هناك إمكانية للأفكار الإبداعية التي تلبي كيفية استخدام الأشخاص لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، فإن مقايضة أجهزة الكمبيوتر الشخصية القابلة للطي قد لا تستحق العناء.

يقدم الكمبيوتر المحمول القابل للطي من HP شاشة مقاس 17 بوصة في هيكل مقاس 12 بوصة، وهو ما يبدو مثيرًا للإعجاب. ومع ذلك، هناك بعض العيوب الملحوظة. السعر وحده يكفي لجعل المستهلكين يفكرون مرتين، حيث تبلغ تكلفة جهاز HP Spectre Foldable 17 مبلغًا مذهلاً يبلغ 5,000 دولار. وهذا أعلى بكثير من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الأخرى القابلة للطي المتوفرة في السوق. ظهر جهاز Zenbook 17 Fold OLED من Asus لأول مرة بسعر 3,500 دولار، وظهر جهاز ThinkPad X1 Fold من Lenovo بسعر 2,500 دولار.

قد يؤدي السعر المرتفع إلى ردع المشترين المحتملين، خاصة عندما تتوفر خيارات أكثر بأسعار معقولة في تصميمات الكمبيوتر المحمول التقليدية أو أجهزة الكمبيوتر المحمول 2 في 1. السؤال الذي يطرح نفسه هو: "لماذا تختار جهاز كمبيوتر محمول قابل للطي بدلاً من عامل الشكل المجرب والحقيقي؟"

من الواضح أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة القابلة للطي لا تزال في مراحلها الأولى، وأن السوق يحاول العثور على مكانته. يضغط صانعو أجهزة الكمبيوتر المحمول من أجل اعتماد شاشات OLED القابلة للطي، لكن المستهلكين يتساءلون عن القيمة المقترحة. على الرغم من أن ميزات Windows 11 تدعم إعدادات الشاشات المتعددة، فمن غير المؤكد ما إذا كان هذا كافيًا لتبرير السعر الباهظ.

في الختام، على الرغم من أن مفهوم أجهزة الكمبيوتر المحمولة القابلة للطي مثير للاهتمام، فقد يكون من السابق لأوانه الاستثمار في هذه الأجهزة. تجعل المفاضلات من حيث السعر والتطبيق العملي من الصعب تبرير اختيار كمبيوتر محمول قابل للطي بدلاً من خيار أكثر تقليدية. الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كانت هذه الأجهزة ستجد مكانها في السوق، ولكن في الوقت الحالي، من الأفضل التعامل معها بحذر.