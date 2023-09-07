World of Warcraft: تحديثات محتوى Dragonflight المتكررة تغير قواعد اللعبة

أحدث توسع لـ World of Warcraft، Dragonflight، ثورة في اللعبة من خلال تحديثات محتواها المتكررة والسريعة. على عكس التوسعة السابقة Shadowlands، التي كانت تحتوي على تحديثات وقيود محدودة للاعبين، تسمح Dragonflight للاعبين بلعب اللعبة بالطريقة التي يريدونها وتقدم محتوى جديدًا بانتظام.

تأثر أسلوب Blizzard في التعامل مع Dragonflight بالدروس المستفادة من تعليقات اللاعبين والبيانات الداخلية. صرح مدير اللعبة، أيون هازيكوستاس، والمنتج التنفيذي، هولي لونجديل، أن التوسعة قد غيرت الطريقة التي تعمل بها World of Warcraft كلعبة خدمة حية.

إحدى التغييرات المهمة هي خريطة طريق المحتوى لعام 2023، والتي وعدت بتحديثات جديدة كل ثمانية أسابيع. لقد أوفت Blizzard بهذا الوعد، مع الإصدار الأخير من التصحيح 10.1.7، الذي يقدم مهام قصة جديدة، ومهام Heritage Armor، وحدثًا عامًا. أدى إيقاع المحتوى الأسرع إلى زيادة معدل الاحتفاظ بالمشتركين مقارنة بالتوسعات السابقة، وفقًا لتقرير أرباح Activision Blizzard الأخير.

ووصف Longdale تحديثات المحتوى المتكررة بأنها "تجربة" كانت Blizzard تثق بها، وكانت النتائج مذهلة. تتمثل الخطة في مواصلة جدول التحديث لمدة ثمانية أسابيع في المستقبل، حيث توسع فريق WoW لضمان وجود أشياء جديدة دائمًا لاكتشافها.

تسمح التحديثات الأكثر تكرارًا أيضًا بسرد قصص متماسك، مع القدرة على سرد قصص جذابة تمتد عبر تحديثات متعددة. يعد هذا تحولًا كبيرًا بالنسبة إلى World of Warcraft، التي عانت أحيانًا من فترات طويلة من المحتوى المحدود. لقد خضعت اللعبة لعملية تجديد، حيث تمت تجربة ميزات جديدة مثل Trading Post، التي تكافئ اللاعبين مقابل لعبهم اللعبة.

في حين كان هناك بعض الجدل حول إضافة عملة معينة، Trader's Tender، لاختيار حزم المتجر، ترى Blizzard أنها تجربة لتلبية احتياجات اللاعبين الذين قد لا يكون لديهم الوقت لكسب العملة من خلال الأنشطة داخل اللعبة.

بشكل عام، بثت توسعة Dragonflight من World of Warcraft حياة جديدة في اللعبة من خلال تحديثاتها المتكررة وسرد القصص المتماسك والميزات التي تركز على اللاعب. تبدو لعبة MMO وكأنها تسير على مسار جديد، وذلك بفضل الدروس المستفادة وتفاني فريق التطوير.

مصادر:

– GameSpot: World of Warcraft: لقد أحدث إيقاع تحديث Dragonflight تغييرًا في قواعد اللعبة

– تقرير أرباح Activision Blizzard الربع سنوية.