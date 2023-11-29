الخنق: ثمن باهظ يجب دفعه

في قلب Puslinch، أونتاريو، تقع Laughton Training and Sales، وهي منشأة صاخبة لركوب الخيل والصعود إلى الطائرة والعروض مملوكة لشركة Tessa Laughton. أنهت تيسا وفريقها المتفاني للتو صيفًا ناجحًا، مليئًا بتعليم العملاء ومرافقة الدراجين إلى المسابقات المحلية. ومع ذلك، انهار عالمهم عندما ظهر كتلة صغيرة، مما أدى إلى تشخيص صادم للاختناق.

الخنق هو مرض تنفسي شديد العدوى يصيب الخيول والخيول الأخرى. وهو ناجم عن بكتيريا Streptococcus equi ويظهر من خلال أعراض مثل الحمى وإفرازات الأنف وتضخم الغدد الليمفاوية تحت الفك. يؤدي هذا غالبًا إلى صعوبات في البلع والتنفس، حيث يمكن أن تتمزق العقد المصابة في الأكياس الحلقية وتنزف عبر الممرات الأنفية.

على الرغم من أن الإصابة بالاختناق يتم في المقام الأول من خلال الاتصال الوثيق مع الخيول المصابة، إلا أن البكتيريا يمكن أن تعيش على الأسطح المختلفة لمدة تصل إلى شهر. يمكن أن يركب على الدلاء، والأرسنة، والأسوار، وحتى البشر، مما يسهل انتشاره السريع. ولمكافحة ذلك، يجب تنفيذ بروتوكولات صارمة للأمن البيولوجي، بما في ذلك تعقيم الأسطح وعزل الحيوانات واختبارها.

قررت تيسا لوتون بشجاعة التحدث بصراحة عن محنتها، رافضة إخفاء الوضع. إنها تعتقد أنه من الضروري أن يفهم مجتمع الخيول خطورة الخنق وأن يشجع أصحاب الحظائر على عدم الشعور بالخجل. أطلقت تيسا هاشتاج #StopTheStigma لحشد الدعم ورفع مستوى الوعي حول المرض.

مع خضوع تدريب ومبيعات Laughton لإغلاق صارم، تم تقسيم المزرعة إلى مناطق مختلفة بناءً على التعرض المحتمل والأعراض. تم تنفيذ بروتوكولات تنظيف صارمة، مع وضع علامات تشير إلى كل منطقة والتطهير الدقيق باستخدام Virkon. قام الفريق، بما في ذلك المتطوعين والمقيمين، بالتوجه إلى الأكشاك النظيفة والتخلص من العناصر التي يحتمل أن تكون ملوثة.

أصبح الاختبار جانبًا حاسمًا في مكافحة الخنق. تم إجراء تطهير الأنف واختبارات PCR بانتظام، وكانت النتائج إيجابية مما أدى إلى وضع الخيول في المنطقة الحمراء لمدة لا تقل عن 21 يومًا. كانت العملية شاقة من الناحية المالية، حيث كان كل حصان يتكلف ما بين 500 إلى 600 دولار أسبوعيًا للاختبار وحده. على مدى ثلاثة أشهر، ارتفعت الفواتير البيطرية إلى أكثر من 25,000 دولار.

استمرت المعركة ضد الخنق، حيث تم إجراء جولات متعددة من الاختبارات في الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر. واصلت تيسا وفريقها العمل، عازمين على الحفاظ على صحة كل حصان في المزرعة.

إنه صراع شاق، عاطفياً ومالياً، للتغلب على الاختناقات. ومع ذلك، فإن تفاني تيسا الذي لا يتزعزع في الشفافية، وزيادة الوعي، وتنفيذ تدابير الأمن البيولوجي الصارمة يشكل مثالاً لجميع عشاق الخيول. من خلال الوحدة والدعم والالتزام الثابت بالقضاء على وصمة العار المحيطة بالخنق، يمكننا حماية خيولنا المحبوبة وضمان رفاهيتها على المدى الطويل.

أسئلة وأجوبة:

1. ما هو الخنق؟

الخنق هو مرض تنفسي شديد العدوى يصيب الخيول والخيول الأخرى. وتسببه بكتيريا Streptococcus equi.

2. كيف تنتقل الاختناق؟

ينتقل الخنق في المقام الأول من خلال الاتصال الوثيق مع الخيول المصابة. ومع ذلك، يمكن للبكتيريا البقاء على الأسطح لمدة تصل إلى شهر، مما يسمح بالانتقال عبر العناصر الملوثة وحتى البشر.

3. ما هي أعراض الخنق؟

تشمل أعراض الخنق الحمى وإفرازات الأنف وتضخم الغدد الليمفاوية تحت الفك. يمكن أن تتمزق العقد المصابة في الأكياس الحلقية، مما يؤدي إلى صعوبات في البلع والتنفس.

4. كيف يمكن الوقاية من الاختناق؟

يمكن الوقاية من حالات الاختناق من خلال تنفيذ بروتوكولات الأمن البيولوجي الصارمة، بما في ذلك تعقيم الأسطح والعزل واختبار الحيوانات.

5. ما هي تكلفة التعامل مع المختنقون؟

يمكن أن يكون التعامل مع الخانقين مرهقًا ماليًا، حيث تصل تكاليف الاختبار والعلاج والفواتير البيطرية إلى آلاف الدولارات. قد تختلف التكلفة الدقيقة اعتمادًا على عدد الخيول ومدة تفشي المرض.