جوائز اللعبة 2023: الاحتفال بالتميز في صناعة الألعاب

من المقرر عقد جوائز اللعبة 2023، وهو حدث سنوي يعترف بالإنجازات المتميزة في صناعة الألعاب، يوم الخميس. سيتم بث هذا العرض المرتقب مباشرة من مسرح الطاووس في لوس أنجلوس ويمكن مشاهدته مجانًا عبر الإنترنت على أكثر من عشرين منصة.

تعد النسخة العاشرة من The Game Awards بتقديم ليلة مليئة بالإثارة والترفيه. إلى جانب الإعلان عن الفائزين في 10 فئة مختلفة، سيتضمن الحدث إعلانات حصرية للعرض الأول، وعروض ترويجية آسرة، وعروض موسيقية حية مثيرة، وظهور المشاهير المشهورين.

يشمل مقدمو هذا العام أسماء كبيرة مثل تيموثي شالاميت، المعروف بأدواره في "Wonka" و"Dune"، وأنتوني ماكي من فيلم "Twisted Metal" للمخرج Peacock، وكريستوفر جادج، الممثل الذي يقف وراء فيلم "God of War" وجزءه الثاني القادم، أيضًا. مثل DJ والمنتج Zedd. ودعونا لا ننسى شخصية الدمية المحبوبة جونزو.

تلقت جوائز الألعاب 2023 استجابة هائلة، حيث امتد المرشحون عبر مختلف الأنواع والمنصات. تم اختيار هذه الترشيحات، التي تشمل 112 لعبة وأفرادًا وفرقًا وفعاليات مختلفة، من قبل لجنة تحكيم عالمية تتألف من ممثلين عن أكثر من 100 مطبوعة إعلامية ومنافذ مؤثرة.

يتم التنافس على جائزة لعبة العام المرموقة من خلال ستة ألقاب استثنائية هذا العام. "Alan Wake 2" من تطوير Remedy Entertainment، و"Baldur's Gate 3" من شركة Larian Studios، و"Marvel's Spider-Man 2" من شركة Insomniac Games، و"Resident Evil 4" من شركة Capcom، و"Super Mario Bros. Wonder" من شركة Nintendo، و" "أسطورة زيلدا: دموع المملكة" أيضًا من نينتندو. أعرب جيف كيلي، منشئ ومضيف The Game Awards، عن سعادته بالتشكيلة القوية، مسلطًا الضوء على أن جميع المرشحين هم امتيازات راسخة كان لها تأثير كبير على صناعة الألعاب.

بالنسبة لأولئك الذين ينتظرون بفارغ الصبر الاستماع إلى The Game Awards، يمكنك مشاهدة البث المباشر على المنصات الشهيرة مثل YouTube وTwitch وFacebook وTikTok وX. وسيتم توفير روابط للبث المباشر لجوائز اللعبة لهذه المنصات لسهولة الوصول إلى الحدث.

جوائز اللعبة 2023 مقدمة لكم من قبل المنتجين التنفيذيين جيف كيلي وكيمي كيم. يعمل LeRoy Bennett كمدير إبداعي، بينما يتولى Richard Preuss دور المخرج.