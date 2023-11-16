الدش النيزكي المذهل ليونيد: ظاهرة سماوية نشهدها في نهاية نوفمبر

توفر الليالي المتأخرة من يوم الجمعة إلى الاثنين مشهدًا آسرًا حيث يزين دش النيزك السنوي ليونيد سماء الليل. وبينما بدأ تساقط الشهب في 3 نوفمبر وسيستمر حتى 2 ديسمبر، فإن فترة ذروة المشاهدة ستكون من 17 إلى 18 نوفمبر.

هذا العام، ستتاح لعشاق السماء فرصة نادرة لمشاهدة ليونيد بكل مجدها. يتطابق وابل النيزك بشكل مثالي مع الحد الأدنى من ضوء القمر الذي يضمن الرؤية المثالية. ومع اكتمال القمر بنسبة 23% فقط خلال فترة الذروة، يمكن للمشاهدين أن يتوقعوا رؤية عرض مثير للإعجاب يتراوح من 10 إلى 15 نيزكًا في الساعة، وفقًا لديبورا بيرد من EarthSky.

ينشأ الدش النيزكي ليونيد من حقل الحطام الذي خلفه المذنب 55P/Tempel-Tuttle. ويكمل هذا المذنب، الذي يبلغ حجمه حجم مانهاتن تقريبًا ويبلغ عرضه 2.24 ميلًا، دورة حول الشمس كل 33 عامًا. أثناء سفره، يقذف المذنب الغبار والصخور، تاركًا وراءه سلسلة من البقايا السماوية. عندما تتقاطع الأرض مع حقل الحطام هذا أثناء مدارها، تدخل الجزيئات الغلاف الجوي وتحترق، مما يخلق خطوطًا ساحرة عبر السماء يشار إليها عادةً باسم "النجوم المتساقطة".

في حين أنه من المتوقع أن يكون تساقط الشهب هذا العام حدثًا نموذجيًا، إلا أن ليونيدات تتحول بشكل دوري إلى "عاصفة نيزكية" مذهلة. وتحدث هذه العواصف عندما يدخل ما لا يقل عن 1,000 نيزك في الساعة إلى الغلاف الجوي. حدثت عاصفة نيزكية لا تُنسى في عام 1966، حيث لاحظت وكالة ناسا أن خطوط الضوء المضيئة بدت وكأنها تتساقط مثل المطر في السماء. حدثت أحدث عاصفة نيزكية في عام 2002، ومن المتوقع حدوث النشاط المتزايد التالي في عام 2035 تقريبًا. ومع ذلك، فإن عاصفة ليونيد التالية الغزيرة حقًا قد لا تحدث حتى عام 2099، وفقًا لجمعية النيزك الأمريكية.

إحدى السمات المميزة لدش الشهب ليونيد هي السرعة المذهلة التي تنتقل بها الشهب. تصل سرعتها إلى 160,000 ميل في الساعة، وتنطلق ليونيدز بسرعة مضاعفة مثل الشهب في زخات المطر الأخرى. ويمكن أن تعزى هذه الظاهرة إلى المدار الخلفي للمذنب تمبل-تاتل مقارنة بالأجرام السماوية الأخرى في نظامنا الشمسي. ويتحرك مجال الحطام في الاتجاه المعاكس لاتجاه الأرض، مما يؤدي إلى اصطدام مباشر بالغلاف الجوي لكوكبنا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تظهر النيازك عروضًا ملونة بسبب وجود عناصر محددة، بما في ذلك الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم.

للحصول على أفضل رؤية للدش ليونيد، يوصي علماء الفلك بالبقاء مستيقظين في وقت متأخر من ليلة 17 نوفمبر أو الاستيقاظ قبل شروق الشمس في 18 نوفمبر. وقد توفر ساعات الصباح الباكر من يوم 17 نوفمبر أيضًا ظروفًا مواتية للمشاهدة. للحصول على رؤية مثالية، يُنصح بالابتعاد عن المناطق التي بها تلوث ضوئي، مثل المتنزهات الوطنية أو المتنزهات الحكومية أو الغابات الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، اسمح لعينيك بالتأقلم بشكل كامل مع الظلام لمدة 20 إلى 30 دقيقة دون النظر إلى أي أضواء أو شاشات ساطعة. إذا كنت بحاجة إلى الضوء، يوصى باستخدام مصباح يدوي أحمر أو مصباح أمامي، لأنه لن يتداخل مع رؤيتك الليلية.

في حين أن ليونيدات تنشأ بالقرب من كوكبة الأسد، فلن يحتاج المشاهدون إلى التركيز فقط على هذه المنطقة من السماء. يمكن رؤية الشهاب من أي نقطة في سماء الليل. إن مواجهة الشرق ستزيد من فرص إلقاء نظرة خاطفة، ولكن من الضروري أن تبقي نظرك متحركًا لتجربة جمال وابل النيزك بشكل كامل.

استمتع بهذه الظاهرة الطبيعية المذهلة التي تذكرنا بالامتداد الشاسع للكون وعجائبه.

الأسئلة الشائعة

1. متى تكون فترة الذروة لمشاهدة زخات الشهب ليونيد؟

فترة الذروة لمشاهدة زخات شهب ليونيد هي من 17 إلى 18 نوفمبر.

2. كم عدد الشهب التي يمكن مشاهدتها في الساعة خلال فترة الذروة؟

خلال فترة الذروة، يمكن للمشاهدين أن يتوقعوا رؤية ما بين 10 و15 نيزكًا في الساعة.

3. من أين تأتي نيازك ليونيد؟

ينشأ الدش النيزكي ليونيد من حقل الحطام الذي خلفه المذنب 55P/Tempel-Tuttle.

4. لماذا تكون شهب ليونيد أسرع من الشهب الموجودة في زخات المطر الأخرى؟

تسافر شهب ليونيد بسرعة تصل إلى 160,000 ألف ميل في الساعة بسبب المدار الخلفي للمذنب تمبل تاتل مقارنة بالأجرام السماوية الأخرى. يصطدم حقل حطامها وجهاً لوجه مع الغلاف الجوي للأرض.

5. متى تكون العاصفة النيزكية القادمة المتوقعة ليونيد؟

من المتوقع حدوث عاصفة ليونيد النيزكية التالية المتوقعة حوالي عام 2035. ومع ذلك، قد لا تحدث عاصفة ليونيد غزيرة الإنتاج حتى عام 2099، وفقًا لجمعية النيزك الأمريكية.