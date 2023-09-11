كيفية مشاهدة Apple TV على DirecTV الخاص بك: الدليل الشامل

ملخص: يوفر هذا الدليل إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية مشاهدة Apple TV على جهاز استقبال DirecTV الخاص بك. ويغطي التحقق من التوافق، وتوصيل الأجهزة، وإعداد وتكوين Apple TV على جهاز استقبال DirecTV الخاص بك.

Apple TV هي خدمة بث شهيرة تقدم مجموعة واسعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية والرياضة والمزيد بجودة عالية الوضوح. من خلال دمج Apple TV في تجربة DirecTV الخاصة بك، يمكنك دمج خيارات الترفيه لديك والوصول بسهولة إلى كل المحتوى المفضل لديك من جهاز واحد.

أولاً، من المهم التحقق مما إذا كان جهاز استقبال DirecTV الخاص بك متوافقًا مع Apple TV. عادةً ما تكون أجهزة استقبال DirecTV المزودة بإمكانيات Wi-Fi المضمنة ومنافذ إخراج HDMI ودعم المحتوى عالي الوضوح متوافقة. إذا كان جهاز الاستقبال الخاص بك غير متوافق، فيمكنك التفكير في استخدام جهاز بث خارجي أو الاشتراك في موفر يتضمن Apple TV كتطبيق متكامل.

لتوصيل Apple TV بجهاز استقبال DirecTV، حدد موقع منافذ HDMI على كلا الجهازين وقم بتوصيلهما باستخدام كابل HDMI. تأكد من تشغيل كلا الجهازين واستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون أو زر الإدخال/المصدر للتبديل إلى إدخال HDMI الصحيح.

بمجرد إنشاء الاتصال، يجب أن تشاهد واجهة Apple TV على شاشة التلفزيون لديك. إذا لم يكن الأمر كذلك، فتحقق مرة أخرى من اتصالات HDMI والإدخال المحدد على جهاز التلفزيون الخاص بك.

أخيرًا، قم بإعداد Apple TV وتكوينه على جهاز استقبال DirecTV الخاص بك عن طريق اتباع المطالبات التي تظهر على الشاشة. اتصل بشبكة Wi-Fi الخاصة بك، وقم بتسجيل الدخول باستخدام معرف Apple الخاص بك، واختر اللغة المفضلة لديك وميزات إمكانية الوصول.

بعد إكمال هذه الخطوات، يمكنك الآن الاستمتاع بكل المحتوى المذهل الذي يقدمه Apple TV من خلال جهاز استقبال DirecTV الخاص بك. سواء كنت من محبي قطع الأسلاك التقنية أو تتطلع ببساطة إلى توسيع خيارات الترفيه لديك، سيساعدك هذا الدليل على تحقيق أقصى استفادة من مجموعة Apple TV وDirecTV.

مصادر:

– دعم عملاء DirecTV

- الموقع الرسمي لـDirecTV